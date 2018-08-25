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Milletvekili Fena Rezil Oldu!..

CHP'li Vekil Mahmut Tanal Almanya ziyareti sırasında twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. CHP'li vekil Almanya'da otobüslerdeki hizmetleri överek "Türkiye'de neden yok" diye eleştirilerde bulundu. Ancak CHP'li vekil hemen hemen aynı hizmetlerin Türkiye'deki otobüslerde de olduğundan habersiz...

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Milletvekili Fena Rezil Oldu!..

CHP'li Vekil Mahmut Tanal Almanya ziyareti sırasında twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. CHP'li vekil Almanya'da otobüslerdeki hizmetleri överek "Türkiye'de neden yok" diye eleştirilerde bulundu. Ancak CHP'li vekil hemen hemen aynı hizmetlerin Türkiye'deki otobüslerde de olduğundan habersiz...

25 Ağustos 2018 Cumartesi 21:52
Milletvekili Fena Rezil Oldu!..

CHP'li Vekil Mahmut Tanal Almanya ziyareti sırasında twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. CHP'li vekil Almanya'da otobüslerdeki hizmetleri överek "Türkiye'de neden yok" diye eleştirilerde bulundu. Ancak CHP'li vekil hemen hemen aynı hizmetlerin Türkiye'deki otobüslerde de olduğundan habersiz...

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Almanya'dan beğendiği otobüs hizmetlerine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Almanya'da otobüse binmek için durakta bekleyen Mahmut Tanal, duraklarda otobüsün kaç dakika sonra geleceğini gösteren uygulamayı överek, "Otobüs durağında gideceğiniz yere otobüsün kaç dakika sonra geleceği yazılı. Allah aşkına bu hizmeti Türkiye’deki belediyeler neden vermez / veremez. Bunu herkese söylüyorum. Hiç mi iyi örnekleri almayacağız" dedi.

Halbuki Mahmut Tanal'ın atladığı şey; başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde bu uygulama zaten var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı duraklarda otobüsün gelmesine kaç dakika kaldığı yazıldığı gibi ayrıca telefonunuza indirebileceğiniz uygulamalarla otobüsün nerede olduğunu anbean öğrenebiliyorsunuz.

Mahmut Tanal'ın bir diğer haberdar olmadığı uygulama ise otobüslerde telefon şarj etme özelliği. İstanbul'da da tıpkı Almanya'daki gibi otobüslerde telefon şarj etmeniz için USB çıkışları mevcut.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Ysn 1 saat önce

Birde milletvekili olacaklar işte

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HAKAN 29 dakika önce

Bunlara verilen vekil maaşları asgari ücret olsaydı gayet iyi haberdar olurlardı bu tarz şeylerden. Adam hayatında otobüse binmemiş Türkiye’de demekki yazık, bir de milleti temsil edecek. Çok yazık. Dünyadan haberleri yok güya bizim vekillerimiz ???

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