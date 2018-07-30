Milletvekili beyin kanaması geçirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Erdin Bircan, son günlerde CHP'de gerileme neden kurultay çalışmalarını yürütmek için gittiği Iğdır’da beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Dün saat 15.45’te uçakla Iğdır’a gelen ve burada kurultay delegeleri ile olağanüstü kurultay için imza görüşmeleri yapan Edirne Milletvekili Erdin Bircan, saat 23.00 sıralarında partililere, "Sabah kahvaltıda buluşmak üzere" dedikten sonra, kaldığı otele dinlenmek üzere gitti. Bugün sabah otele gelen partililer, Erdin Bircan'ın inmediğini gördüklerinde resepsiyondan kaldığı odasını aradılar. Fakat cevap alınamadı. Bunun üzerine odaya giden görevliler, Bircan’ın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarla içeri girdi. Bircan’ı yarı baygın bir halde yerde bulan partililer ve otel görevlileri, 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Kısa sürede hastaneye giden sağlık ekibi, CHP Edirne Milletvekili Bircan’ı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın burada yapılan ilk tedavisinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, aynı hastanede ameliyata alındı. Hastanede bekleyen CHP Iğdır İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ, doktorlardan gelecek sevindirici bir haberi beklediklerini söyledi.