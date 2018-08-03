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Milletvekili Beyin Felci Geçirdi!..

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Polat Şaroğlu, beyin felci geçirdi. Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'na İlk müdahele Tunceli Devlet Hastanesinde yapıldı.

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Milletvekili Beyin Felci Geçirdi!..

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Polat Şaroğlu, beyin felci geçirdi. Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'na İlk müdahele Tunceli Devlet Hastanesinde yapıldı.

03 Ağustos 2018 Cuma 22:47
Milletvekili Beyin Felci Geçirdi!..

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Polat Şaroğlu, beyin felci geçirdi. Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'na İlk müdahele Tunceli Devlet Hastanesinde yapıldı. 

Ajanslara yansıyan haberler göre; Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin felci geçirerek yoğun bakıma alındı. Şaroğlu'na ilk müdahele Tunceli Devlet Hastanesinde yapıldı. Daha sonra Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in konuya müdahil olması ile askeri helikopter ayarlandı. CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu Askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Son Güncelleme: 03.08.2018 22:58
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MilletvekiliTunceli MilletvekiliPolat ŞaroğluBeyin Felci
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