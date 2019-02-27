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Millet İttifakı'na Şok! Kocamaz Aday Olamadı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti ve CHP'nin kurduğu Millet İttifakı'nın ortak adayı Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetti.

Millet İttifakı'na Şok! Kocamaz Aday Olamadı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti ve CHP'nin kurduğu Millet İttifakı'nın ortak adayı Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 19:24
Millet İttifakı'na Şok! Kocamaz Aday Olamadı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),  İYİ Parti ve CHP'nin kurduğu Millet İttifakı'nın ortak adayı Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetti.

İYİ Partinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan ancak başvurusu geç yapıldığı için adaylığı kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partiden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın Demokrat Partiden adaylığını kabul etmedi.

Demokrat Partinin, İl Seçim Kurulunun bu kararına yaptığı itiraz, YSK'nin gündemine geldi.

YSK, Kocamaz'ın adaylığını kabul etmeyen Mersin İl Seçim Kurulunun kararını yerinde bularak, Demokrat Partinin itirazını reddetti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Partiden aday olamamış, daha sonra Demokrat Partiden adaylık başvurusu yapılmıştı. Kocamaz'ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kuruluna itirazda bulunulmuş, yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, YSK'ye gönderilmişti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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