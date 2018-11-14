MHP'yi sarsan ölüm haberi!MHP Kulu İlçe Başkanı Murat Toklucu Hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, 6 Kasım 2018 tarihinde Ankara'da yapılan Milliyetçi Hareket Partisi 8MHP) Grup Toplantısına katılan MHP Kulu İlçe Başkanı Murat Toklucu, geçirdiği kalp krizi neticesinde özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki kez kalp ameliyatı olan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Murat Toklucu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.. Toklucu'nun cenazesinin yarın Kulu Merkez Camide öğle namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından merkez Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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