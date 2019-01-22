mhp nin yerel seçim sloganı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde kullanacağı kampanya sloganı belli oldu. Parti, sloganını "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar" olarak belirledi.

24 Haziran seçimlerinde de "Cumhur İttifakı, Millet Aklı" sloganını kullanan MHP'nin sloganlarını bizzat Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli belirliyor.

Sloganlar için ve ittifak formülleri için sıkı bir çalışma temposuna giren Bahçeli bu konuda da parti yönetimindeedki herkesin fikrini de almayı ihmal etmiyor.

Seçim beyannamelerinin taslağını da kendisi hazırlayarak, içerik ekibine teslim ediyor. İçerik ekibinin son çalışmasını da yine Devlet Bahçeli onaylıyor.

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