Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
Kamuya 1388 Memur Alınıyor!
Kapat

MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde kullanacağı kampanya sloganı belli oldu. Parti, sloganını "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar" olarak belirledi.

MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde kullanacağı kampanya sloganı belli oldu. Parti, sloganını "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar" olarak belirledi.

22 Ocak 2019 Salı 11:24
MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde kullanacağı kampanya sloganı belli oldu. Parti, sloganını "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar" olarak belirledi.

24 Haziran seçimlerinde de "Cumhur İttifakı, Millet Aklı" sloganını kullanan MHP'nin sloganlarını bizzat Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli belirliyor.

Sloganlar için ve ittifak formülleri için sıkı bir çalışma temposuna giren Bahçeli bu konuda da parti yönetimindeedki herkesin fikrini de almayı ihmal etmiyor.

Seçim beyannamelerinin taslağını da kendisi hazırlayarak, içerik ekibine teslim ediyor. İçerik ekibinin son çalışmasını da yine Devlet Bahçeli onaylıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.01.2019 22:34
Anahtar Kelimeler:
mhp nin yerel seçim sloganı belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamudaki Taşeronlar Kadro İstiyor!
Kamudaki Taşeronlar Kadro İstiyor!
EYT için sert sözler: Adam olun da sözünüzü tutun
EYT için sert sözler: Adam olun da sözünüzü tutun
Gürer: “MEB’deki geçici işçilerin çalışma süresi 12 aya çıkarılmalı”
Gürer: “MEB’deki geçici işçilerin çalışma süresi 12 aya çıkarılmalı”

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim