MHP'nin Belediye Başkan Adayları Belli Oldu!

MHP'nin yerel seçimdeki başkan adayları açıklandı! İşte belirlenen o isimler...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı açıklamada "Melih Gökçek ile herhangi bir temas olmadı ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor” dedi.

MHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Himmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli'yi aday gösterecek.

MHP'de yerel seçim için adaylıkları kesinleşen başkan adaylarının isim listesi şöyle;

Adana - Hüseyin Sözlü

Mersin - Hamit Tuna

Manisa – Cengiz Ergun

Aydın - Himmet Akın

Erzurum - Serdar Sevimli

Bartın - Cemal Akın

Isparta - Yusuf Ziya Günaydın

Osmaniye - Kadir Kara

Karabük - Rafet Vergili

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