MHP'nin Belediye Başkan Adayları Belli Oldu!

MHP'nin yerel seçimdeki başkan adayları açıklandı! İşte belirlenen o isimler...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı açıklamada "Melih Gökçek ile herhangi bir temas olmadı ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor” dedi.
MHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Himmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli'yi aday gösterecek.
MHP'de yerel seçim için adaylıkları kesinleşen başkan adaylarının isim listesi şöyle;
Adana - Hüseyin Sözlü
Mersin - Hamit Tuna
Manisa – Cengiz Ergun
Aydın - Himmet Akın
Erzurum - Serdar Sevimli
Bartın - Cemal Akın
Isparta - Yusuf Ziya Günaydın
Osmaniye - Kadir Kara
Karabük - Rafet Vergili
Ayrıntılar geliyor...
Hiç biri kazanamaz