MHP'nin Ankara Adayı Melih Gökçek!

Salı günü Bahçeli ile Erdoğan arasındaki af tartışmaları ve öğrenci andı gerilimi sonrası ipler koptu ve AKP-MHP ittifakı yerelde bitti. MHP Lideri Bahçeli aday çıkarmayacağız dediği İstanbul'dan aday çıkaracağız diyerek AKP'ye kapılarını tamamen kapattı.

AKP ile yaptığı Cumhur İttifakını askıya alan MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediy Başkanlığı için Melih Gökçek'i aday göstereceği öğrenildi.

Bir iddia olarak ortaya atılan bu kulis bilgisi Sözcü'nün haberine göre MHP'li üst düzey yöneticiler tarafından da doğrulandı.

1994 yılından 2017 yılı Ekim ayına kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Melih Gökçek cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda istifa etmişti.

Melih Gökçek, Bahçeli’ye üzerinde “Allah kapıları açandır” yazan bir kase hediye etmişti.