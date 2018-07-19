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MHP'nin Af Yasası Teklifini Meclis'e Sunacağı Tarih Belli Oldu!..

24 Haziran seçimlerine Ak Parti ile birlikte Cumhur İttifakı kurarak giren ve siyasi uzmanlar tarafından seçimin kazanan ve kilit partisi olarak nitelendiren Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimden önce Af Çağrısı yaparak dikkatleri üzerine çekmiş, yüzbinlerce insan için umut ışığı olmuştu. Seçimden Ak Parti ile birlikte zaferle çıkan MHP'nin af vaatleri konusunda ne yapacağı merak ediliyordu.

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MHP'nin Af Yasası Teklifini Meclis'e Sunacağı Tarih Belli Oldu!..

24 Haziran seçimlerine Ak Parti ile birlikte Cumhur İttifakı kurarak giren ve siyasi uzmanlar tarafından seçimin kazanan ve kilit partisi olarak nitelendiren Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimden önce Af Çağrısı yaparak dikkatleri üzerine çekmiş, yüzbinlerce insan için umut ışığı olmuştu. Seçimden Ak Parti ile birlikte zaferle çıkan MHP'nin af vaatleri konusunda ne yapacağı merak ediliyordu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 08:47
MHP'nin Af Yasası Teklifini Meclis'e Sunacağı Tarih Belli Oldu!..

24 Haziran seçimlerine Ak Parti ile birlikte Cumhur İttifakı kurarak giren ve siyasi uzmanlar tarafından seçimin kazanan ve kilit partisi olarak nitelendiren Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimden önce Af Çağrısı yaparak dikkatleri üzerine çekmiş, yüzbinlerce insan için umut ışığı olmuştu. Seçimden Ak Parti ile birlikte zaferle çıkan MHP'nin af vaatleri konusunda ne yapacağı merak ediliyordu.

Af çağrısı yaptıktan sonra '' yüz binlerce kader mahkumu af çıkmasını beklemektedir'' diyen Bahçeli çağrının hemen ardından cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etmişti.

Seçimden sonra da Af Çağrılarını yenileyen Bahçeli, daha somut adımlar atmak için harekete geçti.

MHP Af Yasası Teklifini Ne Zaman Meclise Sunacak?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ile partinin kurmayları Af Yasası Kanun Teklifi için harekete geçtiler. Af Yasası Kanun Teklifini hazırlamaya başlayan MHP'nin yasa teklifini Ekim ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunması bekleniyor.

MHP'nin Af Yasası Teklifinde Neler Olacak?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, af yasa teklifi ile ilgili çalışmalara başladı. MHP’nin, yeni yasama döneminde, Ekim ayı gibi Meclis’e sunmak üzere çalıştığı teklifin, “devlete karşı işlenen suçlar dışındaki suçlara erteleme veya şartlı salıverme şeklinde getirileceği” belirtiliyor.

Ajansların aktardığı bilgilere göre, Türk Ceza Yasası’nda (TCK) da yer bulan “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek”, “üstsoy veya altsoydan birine, eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, gebe olduğu bilinen kadına karşı, kan gütme ve töre saikiyle adam öldürmeye teşebbüs” suçları kapsam dışı olacak. Yine FETÖ, PKK, YPG, DHKP-C gibi terör örgütlerine üye olanlar, üye olmakla birlikte cürüm işleyenler, çocukları cinsel yönden istismar eden, çocukları kaçırıp, kasten öldüren, kadınlara yönelik şiddet uygulayan ve ölüme sebebiyet veren kişiler de “af kapsamı” dışında tutulacak. Bununla birlikte “uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişiler, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişiler” de MHP’nin teklifine göre, aftan yararlanamayacak.

Borçlulara da Af Gelmesi Bekleniyor

MHP’nin teklifinde, daha önce AK Parti hükümetinin de gündeme getirdiği ve “banka borçularına” yönelik de affın geleceği belirtiliyor. Buna göre, iflastan ötürü borçlarını ödeyemediği için cezaevinde bulunan kişiler, “ticari suçlular” da af kapsamında olacak. Bununla birlikte “basit hırsızlık” diye adlandırılan suçlarının da af kapsamı içinde değerlendirildiği belirtiliyor. MHP’nin teklifinde, “suçu ne olursa olsun, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunup da firar halinde olanların, belli bir süre içinde resmi makamlara başvurup, teslim olmayanların da aftan yararlanmasının” söz konusu olamayacağı tartışılıyor. Devletin mülkünde olan ormanlık alanlara zarar veren kişiler de anayasa gereği af kapsamı dışında tutulacak.

Kaynaklar; Ajanslar

KPSScafe.com.tr | Ankara

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Son Güncelleme: 19.07.2018 09:01
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Af YasasıMhp Af Yasası Teklifi
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