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MHP'nin Af ve EYT Teklifi Komisyonlara Gönderildi!

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP)’nin ortaya atıldığı ilk günden bu yana büyük tartışmalara neden olan af teklifi, Meclis Başkanlığı tarafından Adalet Komisyonu’na gönderildi.

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MHP'nin Af ve EYT Teklifi Komisyonlara Gönderildi!

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP)’nin ortaya atıldığı ilk günden bu yana büyük tartışmalara neden olan af teklifi, Meclis Başkanlığı tarafından Adalet Komisyonu’na gönderildi.

14 Ekim 2018 Pazar 10:48
MHP'nin Af ve EYT Teklifi Komisyonlara Gönderildi!

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP)’nin ortaya atıldığı ilk günden bu yana büyük tartışmalara neden olan af teklifi, Meclis Başkanlığı tarafından Adalet Komisyonu’na gönderildi.

AF TEKLİFİ ADALET KOMİSYONU'NA GÖNDERİLDİ

Teklifin mimarı olarak bilinen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız bu gelişmeyi Twittter hesabından, “Nihayet şartlı ceza indirimi kanun teklifi büyük bir mücadele sonunda Adalet Komisyonu’na gönderildi. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Duanızı esirgemeyin” mesajını paylaşarak duyurdu.

Kamuoyunda büyük beklentiye yol açan teklife muhalefetin yanı sıra AK Parti de mesafeli bir tutum aldı. Tekliften etkilenecek suçların kapsamı nedeniyle tartışılan teklifle ilgili gözler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önümüzdeki günlerde yapacağı görüşmeye çevrildi. 

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
Kamuoyunda büyük beklenti yaratan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili yasa teklifleri de yine Meclis Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi. CHP, MHP ve HDP’lilerin verdiği 5 ayrı yasa teklifi komisyon gündemine girerken, AK Parti ise bu konuda çalışması olmadığını açıkladı. 

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Son Güncelleme: 14.10.2018 11:01
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İçi yanan biri 10 dakika önce

Ak parti bundan sonra bitmiştir türkiye için

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