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MHP'nin Af Teklifinde Detaylar Belli Oldu! Kimler Aftan yararlanacak?..

Milliyetçi Hareket Partisi'nin, 24 haziran seçim vaatleri arasında yer alan ve "kader mahkumları"nın affını öngören kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi.

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MHP'nin Af Teklifinde Detaylar Belli Oldu! Kimler Aftan yararlanacak?..

Milliyetçi Hareket Partisi'nin, 24 haziran seçim vaatleri arasında yer alan ve "kader mahkumları"nın affını öngören kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:47
MHP'nin Af Teklifinde Detaylar Belli Oldu! Kimler Aftan yararlanacak?..

Milliyetçi Hareket Partisi'nin, 24 haziran seçim vaatleri arasında yer alan ve "kader mahkumları"nın affını öngören kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi.

Taslak halindeki teklif 8 maddeden oluşurken, affın kesinlikle FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumlarını kapsamayacağı belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel kapsamını belirlediği teklif üzerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığındaki partinin hukukçularından oluşan heyet, teklifin taslağını tamamladı.

Teklife ilişkin çalışmalarda toplumsal mutabakatı önceleyen heyet, bu çerçevede Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan afları hem içerik hem şekil hem de sonuçları yönünden detaylı inceledi.

Af Kanun Teklifi toplam 8 maddeden oluşacak. FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları af kanunu kapsamına alınmayacak.

MHP, teklifi yeni yasama dönemi başladığında TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor.

MHP'li Feti Yıldız, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının kader mahkumlarını topluma kazandırmak olduğunu, taslak üzerinde çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Bahçeli'nin mayıs ayında genel çerçevesini çizdiği af teklifiyle ilgili çalışmalar doğrultusunda Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan 52 affı incelediklerini belirten Yıldız, "Bu 52 affın şekil ve içeriğini inceledim. Heyet olarak bu af ve ceza indirimlerini toplumda bıraktığı olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla beraber inceledik. Hatta öyle aflar var ki Erzincan depreminden sonra depremde yararlılık gösteren mahkumlara bile af çıkarılmış." ifadesini kullandı.

Yıldız, 1991 yılında çıkarılan af ile kamuoyunda "Rahşan affı" olarak bilinen ve 1999'da çıkarılan affı anımsattı.

Türkiye'de genel affın şartlarının bulunmadığına değinen Yıldız, şöyle devam etti:

"Hazırladığımız teklif taslağının içerisinde ceza indirimi de var, af da var, erteleme de var. Elbette tutuklu ve hükümlünün ailelerini düşünürken, suçtan zarar görenleri, mağdurları gözetmek zorundayız. Bu konuda toplumda bir mutabakat oluşmalı. Bizim suçu meslek edinmiş insanları affetmek gibi bir amacımız yok. 'Kader mahkumu', adı üstünde."

Yıldız, MHP'nin parlamentodaki çoğunluğunun teklifi çıkarmaya yeterli olmadığını, mutlaka parlamentoda diğer partilerden destek görmesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.08.2018 15:53
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Adalet 4 saat önce

İnşAllah bu af kanununda kader mahkumları gerçek anlamda faydalanır yoksa şunun tanıdığı bunun tanıdığı olayına giderse hiç de adil olmaz sonuçları da toplumsal olarak çok kötü olur.
Sadece terör vs değil adam UYUŞTURUCU Kaçakçılığı yapmış defalarca satmış taşımış şimdi sen bunları affedersen hem Allah hem de bu toplum seni affetmez.
Ya da haksız yere adam öldürmüş olmaz değil mi? Gerçek adalet gerçek kader mahkumlarına güzel haberler diliyorum.

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Hassas Terazi 4 saat önce

Adam Uyuşturucu ticareti yapıyor yakın akrabaları yapıyor bunu meslek edinmişler yuvaları yakıyor ocakları söndürüyorlar.Bunlara af zulüm olur.İnşAllah bu af kanununda kader mahkumları gerçek anlamda faydalanır yoksa şunun tanıdığı bunun tanıdığı olayına giderse hiç de adil olmaz sonuçları da toplumsal olarak çok kötü olur.
Sadece terör vs değil adam UYUŞTURUCU Kaçakçılığı yapmış defalarca satmış taşımış şimdi sen bunları affedersen hem Allah hem de bu toplum seni affetmez.
Ya da haksız yere adam öldürmüş olmaz değil mi? Gerçek adalet gerçek kader mahkumlarına güzel haberler diliyorum.

Cevapla
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