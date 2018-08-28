MHP'nin Af Tasarısından Kaç Bin Mahkum Faydalanacak?

Milliyetçi Hareket Partisi, infaz yasasında değişiklik öngören "kısmi af" teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmaya hazırlanırken, bu düzenlemeyle 120 bin civarında mahkumun tahliye olabileceği tahmin ediliyor. Kısmi Af Teklifi, devlete karşı suçlar, terör, kadın cinayeti ve çocuk istismarı suçlarını kapsamayacak şekilde hazırlanıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın başkanlığında kurulan hukuk ekibi, 24 haziran seçim beyannamesinde yer alan ve yürürlük hükümleriyle 11 maddeyi bulan af teklifini hazırladı ve son hazırlıkları tamamlıyor. Af Teklifinin temel hedefi, taksirli trafik kazası nedeniyle ölüme sebebiyet veren, karşılıksız çek, hırsızlık gibi değişik suçlar nedeniyle cezaevinde yatanların dışarıya çıkarılması. Koğuşların kalabalık olması ve belli suçlardan hapis yatanların cezaevi içinde yapılanan terör örgütleri veya çetelerin kucağına düşmemesi de bir başka amaç olarak gösteriliyor. Düzenlemede belli suçlarda ceza infaz sürelerini kısaltarak mahkumların tahliye edilmesini içeren kısmi affın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkması prosedürü de dikkate alınıyor. Mecliste 50 milletvekili bulunan MHP, TBMM'de 5'te 3 çoğunluk (360 milletvekili) gerektiren genel affı öngörmüyor.

Teklif, ceza infaz sürelerinde değişiklik içeriyor. Belli suçlarda mahkumların cezaevinde kaldıkları süreler dikkate alınacak. Bir önrke ile açıklamak gerekirse; cezanın 4'te 1'ini yatanlar cezaevinden çıkabilecek. Cezanın alt ve üst sınırlarına bakılacak. Kesin hüküm almış ve ceza infazı başlamış ise bu kişilerin yatacağı süreden belli bir süre indirime gidilecek. Bir kereye mahsus bir ceza indirimi olacak. Soruşturma evresinde ise af kapsamındaki suçlardan birini işlemişse ve alt sınırı da 2 yıl kadarsa kamu davası açılmayacak soruşma bekletilecek. Kovuşturma aşamasındaysa davanın hükme bağlanması geri bırakılacak. İlk etaptaki hesaplamalar 120 bin civarında mahkumun tahliye olabileceği yönünde.Teklifin somutlaşmasının ardından Adalet Bakanlığı ile temasa geçilip, cezaevinde hangi suçtan kaç mahkumun bulunduğu ve düzenlemeden kaç kişinin yararlanabileceği yönünde bir görüş gündeme gelecek. Hüküm giyenlerin yanısıra, kapsam dışı sayılı suçlardan iddianamesi düzenlenen sanıklar, davası devam edenler de bu düzenlemeden yararlanamayacak.

Af düzenlemesinden yararlanan, ancak daha sonra suç işleyenler tekrar hapse girecek. Yargılaması devam edenlerin davaları devam edecek. Hükümlüyse işlediği suçla birlikte geçmişteki suç sürelerini yatacak. 10 yıl içinde suç işlemezse tekrar cezaevine girmeyecek ve hakkındaki davaların da düşmesine karar verilecek.

MHP, kısmi affın 1999'da Rahşan affında olduğu gibi genel affa dönüşebileceği yönündeki eleştirilere de hazırlıklı. İnfaz rejiminde değişiklik öngördüklerini belirten MHP yönetimi, adli ve terör suçlarına yönelik infaz uygulamalarına dikkat çekiyor. Terör suçu ve çıkar amaçlı suç örgütlerinin aldığı cezanın 4'te 3'ü cezaevinde geçirilmek zorunda. Adli mahküm cezasının 3'te 2'sini hapiste geçirmek zorunda. İnfaz rejimimizdeki farklılıkların Anayasa Mahkemesi'ne götürüldüğünü anımsatan MHP, "Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık iddiasına AYM'nin ret yanıtı verdiğini" dile getiriyor.

AF YASASINDAN KİMLER YARARLANACAK!..

Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifinde af düzenlemesinden yararlanamayacak suçlar şöyle sıralanıyor: "Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma. Düşmanla işbirliği yapma. Devlete karşı savaşa tahrik. Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama. Yabancı devlet aleyhine asker toplama. Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeriyle anlaşma yapmak. Düşman devlete maddi yardım yapmak. Anayasayı ihlal. Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı. Yasama organına karşı suç. Hükümete karşı suç. Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan. Silahlı örgüt. Silah sağlama. Soykırım. İnsanlığa karşı suçlar. Nitelikli kasten öldürmeyi düzenleyen TCK'nın 82. maddenin b, c, d, e, f, g fıkraları. İşkence. Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence. Cinsel saldırı. Çocukların cinsel istismarı. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 92, 93 ve 110. maddelerinde yazılı suçlar."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA