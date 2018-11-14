MHP'li Vekilin Hastanesine Ait Ambulans Suriye'den Dönerken 20 KG Esrarla Yakalandı

Kilis'e bağlı Elbeyli ilçesinde Suriye'den dönen özel bir hastaneye ait ambulansta 20 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Ambulans'ın MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan'ın sahibi olduğu özel hastanenin MMT Amerikan Hastanesi'ne ait olduğu öğrenildi.

Gaziantep'teki MMT Amerikan Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Suriyeli hastayı ülkesine bırakan ve Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüş yapan Y.Y. yönetimindeki 01 CGT 37 plakalı özel ambulans, gümrük muhafaza memurları tarafından şüphelenilerek durduruldu.

Ambulansta yapılan aramada, sedyenin altına gizlenmiş 20 kilogram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü ile yanında bulunan N.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, esrarın Türkiye'de teslim edileceği M.H. de Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından Elbeyli ilçesinde yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Oda TV'nin haberine göre; Muhittin Taşdoğan, MHP Gaziantep İl Başkanı olduğu Ocak ayında, 1879'da yılında bir grup Amerikalı doktorun kurduğu ve adını Azariah Smith'in verdiği Gaziantep’teki, Sev Amerikan Hastanesini satın aldı. Satın alma işleminin ardından hastanenin adı değiştirildi.

MHP’li Taşdoğan, hastanenin adını Sev Amerikan’dan MMT Amerikan’a çevirdi.

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