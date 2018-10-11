MHP'li Vekil'den Gazeteci'nin Sorusuna Lan'lı yanıt!

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, bazı MHP milletvekilleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıdan sonra İzzet Ulvi Yönter basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bu sırada ulusal bir televizyon kanalının muhabiri, İş Bankası hisselerine ilişkin bir soru yöneltti. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyut, gazeteciye, “İş Bankası’nda hissen mi var lan” dedi. Bu cevabın ardından milletvekillerinin gülüşmesi üzerine muhabir, mesleği gereği sadece soru yönelttiğini belirtip, “Lan demenizi yadırgadım” dedi.

Bunun üzerine Cemal Enginyurt, muhabirden özür dileyerek “İş Bankası’nda hissen mi var?” diye karşılık verdi.

İşte o anlar;

Kaynaklar; DHA

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