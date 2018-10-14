MHP'li Vekilden Brunson Tepkisi: iPhone'umu Geri Verin

ABD ile Türkiye arasında çıkan Brunson krizinin yaşandığı esnada iPhone'unu kırık yerine Samsung marka telefon alan Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerika'yla aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim. Kaldık ya la ortada. İphonumu verin, çok bozuğum ona göre" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'yle Türkiye arasındaki Rahip Andrew Brunson krizi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Apple boykotu çağrısına uyarak telefonunu değiştiren ve Iphone marka telefonunu kıran MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Brunson'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

IPHONE'UMU GERİ VERİN!

MHP'li Cemal Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Brunson yüzünden, Amerika'yı protesto edeceğiz diye İphonu kırdık. Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerika'yla aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim, ajan Brunson'un serbest kalmasına mı kızayım. Kaldık ya la ortada. İphonumu verin, çok bozuğum ona göre" ifadelerini kullandı.

MHP'li Enginyurt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos 2018 tarihinde yaptığı "Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var" açıklamasının ertesi günü iPhone telefonunu Ordu'daki bir bayide kırıp Samsung marka telefon satın almıştı.

"Türkiye'nin ekonomik bir darbe ile karşı karşıya olduğunu" söyleyen MHP'li vekil, partisinin İl Başkanı Köksal Yılmaz'ın yanında getirdiği iPhone marka telefonu ayağının altında tekmeleyerek kırması sırasında da oradaydı.

MHP'Lİ VEKİL PAYLAŞIMINI SİLDİ!

MHP'li Vekil Cemal Enginyurt'un daha sonra yaptığı bu paylaşımı sildiği dikkatlerden kaçmadı.

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