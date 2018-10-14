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MHP'li Vekil Cemal Enginyurt'tan Şok Küfürler, Ses Kaydı İnternete Düştü!

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yine bir gazeteci ile yaşadığı tartışma ile gündeme geldi. MHP'li Cemal Enginyurt, bir gazeteciyi tehdit ederek küfürler yağdırdığı ses kaydı internete düştü. O skandal sözler, gazeteci tarafından kaydedildi. Ankara'da elden ele yayılan o ses kaydını yayınlıyoruz.

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MHP'li Vekil Cemal Enginyurt'tan Şok Küfürler, Ses Kaydı İnternete Düştü!

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yine bir gazeteci ile yaşadığı tartışma ile gündeme geldi. MHP'li Cemal Enginyurt, bir gazeteciyi tehdit ederek küfürler yağdırdığı ses kaydı internete düştü. O skandal sözler, gazeteci tarafından kaydedildi. Ankara'da elden ele yayılan o ses kaydını yayınlıyoruz.

14 Ekim 2018 Pazar 15:33
MHP'li Vekil Cemal Enginyurt'tan Şok Küfürler, Ses Kaydı İnternete Düştü!

Kamuoyunda sinirli tavırları ve skandallarıyla bilinen Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt yeni bir tartışma ile adından söz ettirmeyi başardı.

MHP'li Cemal Enginyurt, geçtiğimiz günlerde, bazı MHP milletvekilleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenlemiş ve partilerinin İş Bankası'daki CHP hisseleri hakkındaki görüşlerini açıklamıştı.

MHP'li vekil, bir basın mensubunun İş Bankası hisselerine yönelik sorduğu soruya, "İş Bankası'nda hissen mi var lan!" diye cevap vermişti.

Bu çirkin üslup basın toplantısında soğuk rüzgarlar esmesine ve soruyu soran gazetecinin tepki göstermesine neden olmuştu.

MHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAY ADAYINI TOKATLAMIŞTI!

Geçmişte de ismi büyük skandallarla gündeme gelen Cemal Enginyurt, 2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde eski MHP'li Bakan Sadi Somuncuoğlu ile yaşadığı kriz ile Türkiye siyaset tarihine geçmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP lideri Devlet Bahçeli ile fikir ayrılığına düşerek cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Sadi Somuncuoğlu, TBMM başkanlığına başvuru dilekçesini vermeye giderken yolunu kesen Enginyurt, eski bakanın üzerine yürüyerek, korumasını tokatlamıştı!

Enginyurt bu hareketi nedeniyle hapis cezası almış ve 8 ay hapis yatmıştı.

GAZETECİYE KÜFÜR VE HAKARETLER!

Ancak, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yaşanan tüm bu skandallardan sonra bir skandala daha imza attı.

Son olarak yerel bir gazeteciye yönelik tehditleri ile gündeme gelen Enginyurt, Adem Çimiç isimli gazeteciyi kendisi hakkında yazdığı bir yazı nedeniyle telefonla arayarak tehdit etti. 

Gazeteci Çimiç'in yazısında kullandığı bir ifadeye kızan MHP'li vekil, yerel gazeteciyi arayarak, ağza alınmayacak küfürler etti.

İşte MHP'li vekilin ağza alınmayacak küfürler ettiği ses kaydı;

Enginyurt ile Çimiç arasında şu konuşma geçti;

"Cemal Enginyurt - Adem bu nasıl yazı, kafan iyi mi senin!

Adem Çimiç - Niye abi, adamlar...

Cemal Enginyurt - Ya sen bırak adamı falan, sen kimsin de bana oy verdin de beni vekil yaptın? Ne demek "Cemal Enginyurt'tan hamile misiniz?"... Adem bak beni tahrik etme! Adem beni birileriyle karıştırma. Bak sınırları zorluyorsun, haddini aşıyorsun.

Bak Adem Çimiç öyle şeyler yaparım kim sana Allah'ın şaşar. Terbiyesizlik yapma. Tehdit say lan! Nesiniz, Allah mısınız başımıza? Kimsiniz lan.

Adem Çimiç - Ben bu konuşmayı daha uzun tutmayacağım...

Cemal Enginyurt - Tutma, bundan sora da her şeye katlanacaksın!

(... konuşmanın devamında gazeteciye ağza alınmayacak küfür ve hakaretler eden MHP'li Enginyurt telefonu kapatır.)"

Kaynaklar; SüperHaber

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.10.2018 19:08
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Terbiyesiz vekil 3 saat önce

Vekilsen nesin lan terbiyesiz herif senin vekilliğin insanlarin sayesinde oluyor ettiğin laflara bak vekil olsan nolur insan olamadıktan sonra ALLAHI kitabı da böyle ağzına alman senin müslüman olmanı bile şüpheye düşürüyor terbiyesiz herif

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