MHP’li Enginyurt: ‘Lan’ demedim, ‘la’ dedim

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Meclis'te düzenlenen basın toplantısında bir gazeteciye verdiği cevapta ‘lan’ demediğini, ‘la’ bağlacını kullandığını savundu.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, 11 Ekim 2018 tarihindeki bir basın toplantısında kendisine soru soran gazeteciye "İş Bankası'nda hissen mi var lan" diyerek karşılık verdiği haberlere ve kameralara yansımıştı.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'a söyleşi veren Enginyurt söz konusu hakaret içeren ifadeyi kullanmadığını dile getirdi:

Ben gayriihtiyari ‘İş Bankası'nda hisse senetlerin mi var la?' dedim.‘La' kavramıyla ‘lan' kavramı birbirinden ayrıdır. ‘La' kavramı bizim Ordu ve Karadeniz'de ‘Buraya gel la', ‘Neredeydin la' gibi bağlaç anlamında hiçbir hakaret içermeyen yöresel bir ifadedir.

Enginyurt ayrıca muhatap olduğu gazetecinin söz konusu ifadeler nedeniyle rahatsız olduğunu hissetttiği için hayatında ilk defa özür dilediğini söyledi.

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