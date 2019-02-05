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MHP'li Enginyurt Gıda Mühendisleri ve Veterinerlere Kadro Talep Etti!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de söz alarak Tarım Bakanlığı'ndan gıda mühendisleri ve veterinerler için kadro talep etti.

MHP'li Enginyurt Gıda Mühendisleri ve Veterinerlere Kadro Talep Etti!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de söz alarak Tarım Bakanlığı'ndan gıda mühendisleri ve veterinerler için kadro talep etti.

05 Şubat 2019 Salı 19:38
MHP'li Enginyurt Gıda Mühendisleri ve Veterinerlere Kadro Talep Etti!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de söz alarak Tarım Bakanlığı'ndan gıda mühendisleri ve veterinerler için kadro talep etti.

Cemal Enginyurt yaptığı konuşmada "Tarım Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere gıda mühendisleri ve veterinerlere yirmi bir ay önce kadro sözü verilmiştir. On binlerce gıda mühendisi ve veterinerimiz kadro beklemektedirler. Tarım Bakanlığı bünyesinde çalıştırılacak bu elemanların umutları karartılmamalı, yeşertilmeli diyorum, bunlara kadro talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.02.2019 21:52
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mhp li enginyurt gıda mühendisleri veterinerlere kadro talep etti
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Ferhat 2 saat önce

Kimse ziraat mühendislerinden bahsetmez aml adi yönetimi

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Tarafsiz 2 saat önce

Ziraat mühendisleri üvey evlat mi

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Zeki 2 saat önce

Ziraat mühendisleri ve ziraat teknikerleri nerede

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