MHP'li Enginyurt Gıda Mühendisleri ve Veterinerlere Kadro Talep Etti!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de söz alarak Tarım Bakanlığı'ndan gıda mühendisleri ve veterinerler için kadro talep etti.

Cemal Enginyurt yaptığı konuşmada "Tarım Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere gıda mühendisleri ve veterinerlere yirmi bir ay önce kadro sözü verilmiştir. On binlerce gıda mühendisi ve veterinerimiz kadro beklemektedirler. Tarım Bakanlığı bünyesinde çalıştırılacak bu elemanların umutları karartılmamalı, yeşertilmeli diyorum, bunlara kadro talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tarım Bakanlığında 21 aydır kadro bekleyen Gıda Mühendisleri ve Veterinerlerin taleplerini TBMM'de gündeme getirdik. pic.twitter.com/xjG7QxN6uH — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) February 5, 2019

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