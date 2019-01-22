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MHP'li Belediye Başkan Adayı Hayatını Kaybetti!

Yozgat'ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

MHP'li Belediye Başkan Adayı Hayatını Kaybetti!

Yozgat'ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

22 Ocak 2019 Salı 17:43
MHP'li Belediye Başkan Adayı Hayatını Kaybetti!

Yozgat'ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

Yozgat'a bağlı Şefaatli ilçesinde MHP Belediye Başkan Adayı 55 yaşındaki Ahmet Demirel, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

MHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel, 3 gün önce seçim çalışmalarını sürdürürken rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Demirel, yakınları tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Demirel, Ankara'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi süren Ahmet Demirel, bu sabah hayatını kaybetti.

Son Güncelleme: 22.01.2019 22:34
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