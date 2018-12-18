MHP'li Atay'dan Personel Alımı ve Yaş Sınırı Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 yılı bütçesi üzerine partisi adına söz aldı. Uzman jandarma ve uzman çavuşların sosyal ve özlük haklarını gündeme taşıyan Sermet Atay, “Jandarma ve sahil güvenlik komutanlığında çalışan uzman çavuş ve uzman jandarmaların İçişleri bakanlığına bağlandığı ve bundan sonra emniyet genel müdürlüğündeki polis teşkilatında çalışan muadilleriyle beraber aynı terfi sistemine tabi olması gerektiği düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, bütçe görüşmelerinde MHP adına aldığı söz hakkında, jandarmaların özlük haklarına, FETÖ’nün İçişleri bakanlığını mağdur ettiğine ve Suriyeli mülteciler problemi ile ilgili konuştu. MHP'li Sermet Atay, 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini, bu geçişten sonra İçişleri Bakanlığı’nda yeniden yapılandırmalar oldu. Bu yapılandırmada Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuvvet Komutanlığı bünyesinden çıkarılarak Genel Kolluk Hizmeti sınıfına geçirilmiş ve İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. Bu değişiklik askeri yapı içerisinde olup kolluk hizmeti yapan jandarmanın tam olarak görevinin belirlenmesi açısından olumlu bir gelişmedir. Haliyle bu değişiklikten sonra bir takım aksaklıklar ve eksiklikler ortaya çıkmıştır. Geçtiğimiz günlerde meclisimize gelen kanun tasarısı ile jandarmanın içişleri bakanlığına uyumu yönünde kanuni değişiklikler yapılmıştır. Ancak birtakım sosyal ve özlük hakları yönünde düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Jandarma ve sahil güvenlik komutanlığının muadili İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü personelidir. Polis teşkilatına sağlanan haklar, polis evleri gibi, sosyal tesisler, jandarma genel komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığına da yapılarak kurumlar arası eşitlik sağlanması gerektiği düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

UZMAN JANDARMALARA 3600 EK GÖSTERGE

Terfi yaşlarına ilişkin konuşan Atay, “Emniyet Genel Müdürlüğü’nde çalışan bir polisin terfide yaş sınırı 45 iken, jandarma genel komutanlığı ve sahil güvenlik komutanlığında çalışan ve polis memurunun muadili olan uzman jandarma ve uzman çavuşların terfide yaş sınırı 35 olarak belirlenmiştir. Bu durum uzman jandarma ve uzman çavuşlar aleyhine bir eşitsizlik ve haksızlıktır. Kolluk kuvvetleri olarak İçişleri Bakanlığı’na bağlandığı halde terfi yönünden hala silahlı kuvvetlerde görevli uzman çavuşlarla mukayese edilmesi yanlış bir uygulamadır. Jandarma ve sahil güvenlik komutanlığında çalışan uzman çavuş ve uzman jandarmaların İçişleri bakanlığına bağlandığı ve bundan sonra emniyet genel müdürlüğündeki polis teşkilatında çalışan muadilleriyle beraber aynı terfi sistemine tabi olması gerektiği düşüncesindeyiz. Yine subay, ast subay ve polislerin okulda geçen eğitim süreleri hizmetten sayılırken, uzman jandarmalarımızın okulda aldıkları 1 yıllık mesleki eğitimin, hizmetten ve sigortalılık süresinden sayılmaması uzman jandarmalarımız açısından büyük bir mağduriyet yaratmaktadır. Ayrıca ilerde hemşire, polis, din görevlilerine uygulanması planlanan 3600 ek göstergeden uzman jandarma ve uzman çavuşların da yararlandırılması gerektiği düşüncesindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ Tarafından En Fazla Saldırıya Uğrayan Kurum

İçişleri Bakanlığı personel sayılarını açıklayan Atay, “2018 Ekim ayı itibariyle İçişleri Bakanlığı bünyesinde 276 bin 64 emniyet personeli, 190 bin 414 jandarma personeli, 5 bin 935 sahil güvenlik, 52 bin 935 güvenlik korucusu olmak üzere, toplam 524 bin 808 personel ile iç güvenlik hizmeti yürütülmektedir. Burada dikkat çekmek istediğimiz husus 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan İçişleri personelinin durumudur. FETÖ elebaşı açıkça birçok defa televizyon programlarında ve mülakatlarında, devlet içerisinde öncelikle kadrolaşılması gereken kurumun İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olduğunu dile getirmiştir. Bunun nedeni ise bu iki bakanlığın adalet mekanizmasını, güvenliği ve ülke yönetimini elinde tutmasıdır. Bu nedenle FETÖ terör örgütü İçişleri Bakanlığı’nda kadrolaşmaya çalışmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yapılan soruşturmalarda FETÖ Terör örgütü ile bağlantısı nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından toplam 38 bin 789 kişi görevinden ihraç edilmiştir. FETÖ terör örgütü tarafından en fazla saldırıya uğrayan ve mağdur olan kurum İçişleri Bakanlığıdır” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın FETÖ'nün ana hedeflerinden biri olduğunu söyleyen MHP'li Vekil, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bir çok FETÖ'cünün görevden atıldığını hatırlatarak, yeni personel alımlarında aynı hatalara düşülmemesi gerektiğini söyledi.

Atay, daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın eksilen kadrosunu tamamlamak üzere 2018 yılı içerisinde 17 bin 574 Emniyete personel, Jandarmaya 21 Bin 632, Sahil Güvenliğe 540, Bekçiliğe de 7 bin 10 personel alımı yaptığını belirterek, "Bir cemaatin bu kadar saldırısına maruz kalan bakanlığın, bir cemaatten kurtulup başka cemaatin etkisi altında kalmaması gerekir. Hiç bir dini cemaatin hiç bir bakanlık personel alımında rol oynamaması gerekmektedir." dedi.

İNSİYATİF VERİLİRSE DÖNMEZLER

Ülkenin en büyük problemlerinden birinin Suriyeli mülteci problemi olduğunu aktaran Atay, “Özellikle Güneydoğu’da Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis’te Suriyeli problemi gittikçe büyümektedir. Bu şehirlerin altyapıları çökmüş, hayat pahalılaşmış, sosyal dokuları bozulmuştur. Suriye’de akan kanın bir an önce durdurularak ülkemizde yaşayan Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkelerine gönderilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Kaygımız şudur ki; bu şahıslara ülkelerine dönme yolunda inisiyatif verilirse bunların birçoğu ülkesine dönmeyecek olup bu durum ülkemiz açısından ciddi bir sıkıntı doğuracaktır. Resmi rakamlara göre ülkemizde 4 milyon 709 bin 135 yabancı uyruklu yaşamakta olup bunların 3 milyon 594 bini Suriyelidir. Biz bu Suriyelilerin gayri resmi rakamlarla beraber en az 4 milyon olduğu düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Gaziantep Doğuş Haber - Nevre Saraç

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