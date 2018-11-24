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MHP'den Yerel Seçim Kararı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler ile igili önemli açıklamalarda bulundu. Andımız Yeniden Okutulsun, Rahip Brunson gibi fikir ayrılıklarının üzerine MHP ve AKP vekillerinin karşılıklı söz düellosu ittifakın sona ermesi ile sonuçlanmış. MHP Lideri ittifak için imkan kalmamıştır diyerek Yerel Seçimlere kendi adayları ile gireceklerini açıklamıştı.

MHP'den Yerel Seçim Kararı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler ile igili önemli açıklamalarda bulundu. Andımız Yeniden Okutulsun, Rahip Brunson gibi fikir ayrılıklarının üzerine MHP ve AKP vekillerinin karşılıklı söz düellosu ittifakın sona ermesi ile sonuçlanmış. MHP Lideri ittifak için imkan kalmamıştır diyerek Yerel Seçimlere kendi adayları ile gireceklerini açıklamıştı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:47
MHP'den Yerel Seçim Kararı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler ile igili önemli açıklamalarda bulundu. Andımız Yeniden Okutulsun, Rahip Brunson gibi fikir ayrılıklarının üzerine MHP ve AKP vekillerinin karşılıklı söz düellosu ittifakın sona ermesi ile sonuçlanmış. MHP Lideri ittifak için imkan kalmamıştır diyerek Yerel Seçimlere kendi adayları ile gireceklerini açıklamıştı.

İttifak'ın sone erdiğini net bir dille ifade eden Bahçeli, ittifakın sadece yerel de sona erdiğini genel deki ittifakın devam edeceğini de açıklamıştı.

Son olarak Erdoğan ve Bahçeli TBMM Grup Toplantılarının ardından TBMM'de ikili olarak 1 saat yakın özel bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeden sonra yeniden ittifak kararı aldıklarını açıklamışlardı.

MHP, ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE ADAY ÇIKARMAYACAK

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul dışında Ankara ve İzmir'de de aday göstermeyecektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'daki bir otelde yapılan il başkanları ve belediye başkanları ortak toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mimarının, Cumhur İttifakıolduğunu söyledi. 

"Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) taraftır, Türkiye'nin yanındadır. Cumhur İttifakı'nın tarafındadır." diyen MHP lideri Bahçeli şu açıklamaları yaptı:

"Kara görünmüşken önümüze çıkan olursa da ya kenara iteriz ya da üstüne basar eze eze geçer gideriz. Türkiye kaybetmeyecek. 24 Haziran'da iradesini gösteren milli uyanış, bir kez daha kuşatmayı yaracak. MHP de fedakarlığını millet, bayrak, ezan ve henüz doğmamış Türk nesilleri için yapacak. Buradan açıkça ilan ediyorum; Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'un yanı sıra, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını da göstermeyecek, Cumhur İttifakı'nın mana ve muhtevasında gerekli çalışmalarını heyecanla ifa edecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kim olursa olsun bu üç büyük şehirde desteğimiz tam olacaktır. Bu irademizde pazarlık yoktur. Gizli anlaşma yoktur. Alver süreci olmamıştır. Diğer her yerde adaylarımız vardır. Adaylığı belli olan dava arkadaşlarımız da çalışmalarına devam edeceklerdir. Bir başka önemli kararımız da şudur. Zillet ittifakının paydaşı olan CHP, HDP, İP ve diğer yedekleri her nerede ortak aday çıkarırlarsa çıkarsınlar biz hazırız, onlarla her seviyede mücadeleye kararlıyız. Zilletin ortak adayları nerede karşımıza çıkıyorsa işte orada Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun ve uyumlu hareket etmeye sonuna kadar varız. Ona buna bakmayacağız, kulak asmayacağız. Türkiye'yi yem ettirmeyeceğiz, tutsak düşürmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef alan kim varsa karşılarında bizi bulacaktır. Mesele Cumhur İttifakı, mesele Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, mesele bunlarla uyumlu mahalli idareler yönetimlerinin terkip ve tecellisidir."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.11.2018 14:33
Anahtar Kelimeler:
mhp den yerel seçim kararı
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Osmaniye 2 saat önce

Osmaniyeye soyup soğana çeviren başkan dediğiniz adamı tekrar aday gösteriyorsunuz! Hiç mi araştırma yapmıyorsunuz bu adamın hizmetleri neler diye ? Sayın Devlet Bahçeli size bu adamları iyi okuyup herkes ekmeğine bal sürüyor haberin olsun. Memleketim hayrı için kim rakip se ona vereceğim yada hiç oya gitmeyeceğim !

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Nah oy 2 saat önce

Asla oy vermicem

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Mazlum 1 saat önce

Siz yapın ittifakınızı bu yaşıma kadar mhp liydim halada mhp liyim ama bu seçimde ittifaka oy yok

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Mustafa uslu 45 dakika önce

Bahceli ben hayatimda boyle R görmedim

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osmaniyeli ah bahçeli ah 2 dakika önce

bikerede gel osmaniyeyi gez ne yapılmış nası bir sistem de yaşıyoruz.kadir kara alsın oyları..

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