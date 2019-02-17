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MHP'den yeni parti önerisi: İşte yeni partinin ismi

MHP'li bir milletvekili, "İttifak nedeniyle kendi partime, üç hilale mühür vuramayacağım. Bu durumda AK Parti, MHP birleşsin yeni parti kuralım, adı da Cumhur İttifakı Partisi kısaca CİP olsun" önerisinde bulundu.

MHP'den yeni parti önerisi: İşte yeni partinin ismi

MHP'li bir milletvekili, "İttifak nedeniyle kendi partime, üç hilale mühür vuramayacağım. Bu durumda AK Parti, MHP birleşsin yeni parti kuralım, adı da Cumhur İttifakı Partisi kısaca CİP olsun" önerisinde bulundu.

17 Şubat 2019 Pazar 09:00
MHP'den yeni parti önerisi: İşte yeni partinin ismi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ittifakları da beraberinde getirdi. Önce 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi ardından 31 Mart yerel seçimleri için ittifaklar kuruldu.

Muhalefet partilerinin ittifakında yapı değişse de AK Parti ve MHP 'Cumhur İttifakı' adıyla yol yürümeye devam ediyor. İki partinin etkinliklerinin birçoğunda kendi partilerinin amblemi ve logosu da kullanılmıyor. Bu manzara kulislerde renkli sohbetlere konu oluyor.

Gazete Duvar'ın kulis haberine göre, oy kullanacağı ilde yapılan ittifak nedeniyle ne büyükşehir belediye başkanlığı, ne ilçe belediye başkanlığı, ne de meclis üyeliği pusulasında partisine oy verebilecek olan bir MHP milletvekili gülerek, "İttifak nedeniyle kendi partime, üç hilale mühür vuramayacağım. Bu durumda AK Parti, MHP birleşsin yeni parti kuralım, adı da Cumhur İttifakı Partisi, kısaca CİP olsun" önerisinde bulundu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.02.2019 12:47
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Toprak 2 saat önce

Kafa tascılığından vazgeçin artık sende git iyi partiye ittifa kurmayıp hdpkkya mı chpkkya mı bırakılsın neresiyle düşündü acaba bunları söylerken

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