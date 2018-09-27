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MHP'den Uzman Çavuşlara Kadro Talebi!..

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşların kadro taleplerini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'a iletti.

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MHP'den Uzman Çavuşlara Kadro Talebi!..

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşların kadro taleplerini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'a iletti.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:31
MHP'den Uzman Çavuşlara Kadro Talebi!..

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşlara kadro verilmesi için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'a taleplerini ileterek seslendi.

Uzman çavuşlar başta olmak üzere, sözleşmeli kamu personelleri ile taşeron ve diğer geçici personellerin haklarını savunması, personellerin kadroya alınması için daha önce de tasarılar hazırlayan Milliyeteçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşların kadroya alınması hususunu Hulusi Akar 'a iletti.

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan İzzet Ulvi Yönter, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'a   25 Eylül 2018 tarihli gönderdiği yazısını paylaştı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde sözleşmeli olarak çalışmakta olan sözleşmeli uzman çavuşların kadroya alınması isteklerini iletti.

Uzman çavuşların da sık sık dile getirdiği kadro talebini dile getiren MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Twitter'daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Uzman Çavuşlarımızın tehiri imkansız haklı ve meşru taleplerini Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar’a bir kez daha ilettim. Kahramanları mağdur olan bir milletin kaderi mağlubiyettir. Uzman Çavuşlarımıza kadro verelim, orduevlerinin kapılarını açalım..."

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Son Güncelleme: 27.09.2018 14:39
Anahtar Kelimeler:
mhp den uzman çavuşlara kadro talebi
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