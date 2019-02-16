MHP'den Sınav Ücretleri Kaldırılsın Teklifi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili ve Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulun'da söz alarak KPSS, YDS ve ALES gibi sınavlar için alınan sınav başvuru ücretlerinin kaldırılmasını teklif etti.

MHP'li Kılavuz'un konuşması şöyle;

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kitap, gazete ve dergiden alınan KDV'nin sıfırlanması yayın dünyası açısından çok olumlu bir gelişmedir. Bu vesileyle Hükûmeti tebrik ediyorum.

Ancak KPSS, ALES, YDS gibi sınavlardan alınan başvuru ücretleri her yıl artarak devam ediyor. Bu sınavlara başvuran öğrenci kardeşlerimiz zaten çoğunlukla iş hayatına henüz başlamamış, dolayısıyla ya hiç geliri olmayan, ya da düşük bir gelire sahip olan insanlardan oluşuyor. Öğrenci kardeşlerimizin mağduriyet yaşadığı bu durumu dikkatlerinize sunmak istiyor, sınavlardan alınan başvuru ücretlerinin de sıfırlanmasının, eğer bu mümkün olmazsa asgari bir düzeye indirilmesinin gençlerimiz için atılacak çok önemli bir adım olacağını düşünüyorum.