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MHP'den Sağlık Bakanlığı'na Atama Çağrısı!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Sağlık Profesyonelleri Platformu üyeleriyle TBMM Konferans Salonunda bir araya geldi.

MHP'den Sağlık Bakanlığı'na Atama Çağrısı!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Sağlık Profesyonelleri Platformu üyeleriyle TBMM Konferans Salonunda bir araya geldi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 21:40
MHP'den Sağlık Bakanlığı'na Atama Çağrısı!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Sağlık Bakanlığından bir an önce 2019 yılı kadrolarını ilan etmesini ve sağlık çalışanlarını atamasını bekliyorum." dedi. 

Sağlık Profesyonelleri Platformu üyeleriyle TBMM Konferans Salonunda bir araya gelen Aycan, sağlık çalışanları açısından ortada "ciddi bir sorun olduğunu" ifade etti. 

Sağlık platformu kapsamında 550 bin kişiyi temsil eden meslek mensuplarının temsilcileriyle bir arada olduklarını belirten Aycan, bu kesimin en temel sorunun "atama" olduğunu dile getirdi. 

Bu talepleri desteklediğini belirten Aycan, "Sağlık profesyonellerinin bu atama talebini Sağlık Bakanlığına ileteceğim. Sağlık Bakanlığından bir an önce 2019 yılı kadrolarını ilan etmesini ve sağlık çalışanlarını atamasını bekliyorum. Sağlık Bakanlığının bu sesi duymasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

Aycan, farklı zamanlarda farklı şekillerde bu konu üzerinde çalıştıklarına değinerek, bu sorunu TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmalarda da gündeme getirdiğini anımsattı. 

"İnşallah Sağlık Bakanlığı bu sese kulak verecektir." ifadesini kullanan Aycan, "550 bin sağlık çalışanın atama bekliyor olması çok ciddi bir sorun. Bu bir plansızlığın ve programsızlığın da göstergesi." diye konuştu. 

Sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu vurgulayan Aycan, sadece uzman doktor istihdam ederek sağlık hizmeti verilemeyeceğini, ekibin her bir üyesine ihtiyaç olduğunu kaydetti. 

Aycan, sağlık meslekleri kanununda da bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 04.02.2019 21:46
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mhp den sağlık bakanlığı na atama çağrısı
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