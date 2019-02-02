MHP'den Polis Adaylarına: Vatan Aşkı Yaşa Takılmamalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, polis olmak isteyen, asker olmak isteyen adaylara yönelik yaptığı çıkışlarla tanınır oldu. Polis olmak isteyen adayların en büyük sorunlarından biri olan yaş şartı ile ilgili Arzu Erdem'in yaptığı çalışmalar biliyor. Polisliğe başvuru da yaşın 32'ye çıkarılması için harekete geçen Arzu Erdem, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Polis olma hayali kuran yüzbinlerce gence Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'den müjde gibi paylaşım geldi. Sosyal medya platformu olan Twitter hesabından Vatan Aşkı Yaşa Takılmamalı ifadeleri ile birlikte polislik yaş şartının 32 olması yönünde paylaşım yapan MHP'li Arzu Erdem polis adaylarından büyük ilgi gördü. İşte detaylar...

MHP'li Arzu Erdem yaptığı sosyal medya paylaşımında "Lise mezuniyetini, 1 Ocak Engelini, Askerlik Şartını, Kız Alımını, Hepatit B Taşıyıcılarının Alımını BAŞARDIK! Şimdi sırada Yaşın 32 'ye yükseltilmesi var bu konuda da çalışmalarımız sürecektir. #32YaşPolisOlmakİstiyor" ifadelerini kullandı.

Arzu Erdem'in çalışmalarına ve çağrısına destek olmak isteyen adaylar imza kampanyası başlattılar. Kampanya için şu açıklama yapıldı;

POMEM,POMEM PÖH ALIMLARINDA Kİ YAŞ SIKINTISI..!

Yenisi yapılacak olan Pomem ve Pöh alımlarında yıllardır haklı mücadelesini verdiğimiz yaş haddi yanlışının düzenlenmesini, mağduriyetin ortadan kaldırılmasını istiyoruz.

Pomem de “Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak” ibaresi bulunmakta ve bu yıl 23.Dönem Pomem Alımlarına 31 aralık 1989 ve sonrası doğanlar yani 1990 ve sonrası başvurabilmiştir. Diğer kamu kurumu alımlarına bakıldığında ise 1 ocak 1986 ve sonrası doğumlular başvurabilmektedir.



Sizlerden Talebimiz; yeni çıkacak KHK’larda veya Kanunlar da Pomem ve Pöh alımlarında yaş haddinin “1 OCAK ESAS ALINARAK 32 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK yani Tüm Kamu Kurumlarında Olduğu Gibi 01/01/1986 ve sonrası doğanlar” olarak düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.

En Son 10 Ekim 2018 Tarihinde Ak Parti Milletvekilleri Pomem Yaş Şartına Dikkat Çekerek Düzenleme Tekliflerini Meclise Sunmuştu. Düzenlemede Pomem Yönetmeliğindeki Yaş Kısmı " İçişleri Bakanlığınca Verilecek Karara Göre Belirlenecektir " Diyor. Pomem Yönetmeliği Daha Önce Kanunla Değişim Yapıldığı İçin Kanunla Düzenlenebilirdi. Bu Yeni Değişiklik İle İçişleri Bakanlığı Dilediği Taktirde Yönetmelikte Düzenleme Yapabilir.

Mağduriyetin ivedili bir şekilde giderilmesi ve başvuruyu fazlalaştırarak kontenjanın en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için talebimizin değerlendirilerek, düzenlemenin yapılmasını,

Yeni Pomem ve Pomem(PÖH) Alımlarında YAŞ haddinin “1 OCAK ESAS ALINARAK 32 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK, 01/01/1986 ve SONRASI DOĞMUŞ OLANLAR”OLARAK İLANA ÇIKILMASI GEREKTİĞİNİ BİLGİLERİNİZE ARZ EDERİM.

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