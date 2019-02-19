Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

MHP'den Meclis'te Memur Çıkışı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda söz alarak memurların sorunlarını dile getirdi. Halil Öztürk "Adalet hizmetlerinin yürütülmesinde önemli sorumluluk üstlenen zabıt kâtiplerinin, infaz koruma memurlarının, hizmetlilerin, şoförlerin, emanet memurlarının, veznedarların, icra memurlarının, icra ve yazı işleri müdürlerinin, bilgi işlem memurlarının ve teknik personelin özlük haklarının bir an önce iyileştirilmesi artık zaruri bir hâl almıştır. Bu beklentiler karşılanabilmelidir. Öncelikli olarak da Devlet Memurları Kanunu'nda adalet hizmetleri sınıfını oluşturabilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

MHP'den Meclis'te Memur Çıkışı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda söz alarak memurların sorunlarını dile getirdi. Halil Öztürk "Adalet hizmetlerinin yürütülmesinde önemli sorumluluk üstlenen zabıt kâtiplerinin, infaz koruma memurlarının, hizmetlilerin, şoförlerin, emanet memurlarının, veznedarların, icra memurlarının, icra ve yazı işleri müdürlerinin, bilgi işlem memurlarının ve teknik personelin özlük haklarının bir an önce iyileştirilmesi artık zaruri bir hâl almıştır. Bu beklentiler karşılanabilmelidir. Öncelikli olarak da Devlet Memurları Kanunu'nda adalet hizmetleri sınıfını oluşturabilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

19 Şubat 2019 Salı 22:28
MHP'den Meclis'te Memur Çıkışı!

MHP'li Halil Öztürk'ün konuşması şöyle;

Adalet hizmetlerinin yürütülmesinde önemli sorumluluk üstlenen zabıt kâtiplerinin, infaz koruma memurlarının, hizmetlilerin, şoförlerin, emanet memurlarının, veznedarların, icra memurlarının, icra ve yazı işleri müdürlerinin, bilgi işlem memurlarının ve teknik personelin özlük haklarının bir an önce iyileştirilmesi artık zaruri bir hâl almıştır. Bu beklentiler karşılanabilmelidir. Öncelikli olarak da Devlet Memurları Kanunu'nda adalet hizmetleri sınıfını oluşturabilmeliyiz.

Diğer yandan, konuşmamda ceza infaz koruma memurlarımız için de bir başlık açmak istiyorum. Ceza infaz kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin çalışma şartlarının ağırlığının yanı sıra tehdit alma, hakarete uğrama, yaralanma ve hayatlarını kaybetme gibi riskler altında çalıştıklarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hizmet sürelerinin büyük bir bölümünü hükümlüler ve tutuklularla aynı ortamda geçirdikleri, işe geliş ve gidişlerinde her gün üst aramasına tabi tutuldukları gerçeğini unutmamamız gerekir. Bu bakımdan, cezaevlerinde görev yapan personele yıpranma hakkı tanınmalı, maaş artışı veya mesai ücreti gibi ek mali haklar tanınarak motivasyonları güçlendirilmelidir. Ayrıca, güvenlikleri açısından gerekli tedbirler alınmasına yönelik tedbirler geliştirilerek Avrupa ülkelerinde uygulanan modeller araştırılmalıdır.

Yeri gelmişken, uzun süredir dile getirdiğimiz mübaşirlerimizin yardımcı hizmetler sınıfından genel idare hizmetleri sınıfına geçme talepleri Bakanlık tarafından olumlu karşılanmış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla bu haklı talep yerine getirilmiştir. Mübaşirlerimiz adına emeği geçenlere teşekkür ederken diğer meslek gruplarındaki adalet çalışanlarımızın da taleplerinin tıpkı mübaşirlerde olduğu gibi bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.02.2019 22:49
Anahtar Kelimeler:
mhp den meclis te memur çıkışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Namuslu 11 dakika önce

Acil olarak sözleşmeliye kadro

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Polislere 3600 Ek Gösterge ve İntibak Yasası Meclis Gündeminde!
Polislere 3600 Ek Gösterge ve İntibak Yasası Meclis Gündeminde!
Şartları Tutan 1200 Öğretmene Kadro Çağrısı!
Şartları Tutan 1200 Öğretmene Kadro Çağrısı!
"Sözleşmeli Personel Uygulaması Anayasaya Aykırı"
"Sözleşmeli Personel Uygulaması Anayasaya Aykırı"

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim