MHP’den Bedelli Askerlik Teklifi!

Meclis’te grubu bulunan tüm partilerin mutabakatıyla çıkması için bayram sonrasına ertelenen Askerlik Kanunu Teklifi üzerinde çalışmalar başladı.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP 65 maddelik teklifte 12 değişiklik istedi. Askerlik süresinin 6 aya düşürülmesinin orduda yaratacağı zafiyetin ele alınmasını isteyen, diğer ülke ordularında uygulanmayan yedek astsubaylık statüsünün sıkıntı yaratacağı görüşünü savunan CHP, bedelli askerlik ücretinin de düşürülmesini istiyor. CHP’nin itiraz ettiği bir önemli madde de “olağanüstü hal veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllülerin askerlikten muaf tutulması” maddesi. CHP bu maddenin tekliften çıkarılmasını istiyor.

HDP, İYİ PARTİ’NİN İTİRAZLARI

HDP de teklifin 4 maddesine şerh düşmüştü. Kalıcı hale getirilecek bedelli askerlik ücretleri yüksek bulunurken Cumhurbaşkanına bazı kişileri askerlikten muaf tutma hakkı da teklifle ilgisiz bulundu, çıkarılması istendi. İYİ Parti ise teklifin 11 maddesine itiraz etti. Yedek astsubaylık, bedelli ücreti gibi maddelere itiraz eden İYİ Parti Cumhurbaşkanına verilen askerlikten muaf tutma yetkisine de karşı çıktı.

MHP teklife muhalefet şerhi düşmedi. Teklifin MHP’nin itirazları nedeniyle ertelendiği iddialarına da MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “MHP Askerlik Kanunu Teklifini desteklemektedir” açıklamasıyla yanıt verdi. Ertelemenin CHP ve İYİ Parti’nin itirazları ile ilgili olduğu savunuldu.

Ancak teklifin yeniden görüşülmesi sürecinde MHP de bazı değişiklikler isteyecek. Bunlardan biri bedelli askerlik ile ilgili başvuru şartlarına dair olacak. Teklife göre bedelli askerlik için 145 bin kişilik bir kontenjan ayrılacak. Bunun üzerinde başvuru olursa bu durumda kura çekilecek. Bedelli başvurusunda yaş sınırı da aşağı çekildi.

MHP: BEDELLİDE 27 YAŞI BİTİRENLERE ÖNCELİK VERİLSİN ÖNERİSİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kanun teklifinde 22 yaşını dolduran herkesin kura çekmek suretiyle bedelli askerlik yapmasını sağlayan maddeyle ilgili şunları söyledi:

“Bugüne kadar bedelli askerliğin gerekçesi belli yaşa gelmiş iş ve meslek sahibi kişilerin düzenlerinin bozulmaması idi. 32 yaşındaki doçent ile 21 yaşındaki öğrencisinin aynı kuraya katılıp 21 yaşındakine kurada bedelli askerlik çıkıp bir ay, 32 yaşındaki doçentin kura çıkmaması nedeniyle altı ay askerlik yapması nasıl izah edilecek? Bu durumda kura çıkmayan doçent altı ay askerlik yapacak, öğrencisi bir ayda tezkere alacak şekle dönüşmez mi? “Bedelli askerlik kura çekiminde 27 yaşını bitirenlere öncelik tanınır” şeklinde değişiklik yapılmalıdır.”

BAYRAMDAN SONRA ELE ALINACAK

AK Parti’den yapılan açıklamada teklifin bayramdan sonra 11 Haziran’da Genel Kurul gündemine alınacağı ifade edildi. Edinilen bilgiye göre teklif genel kurulda görüşülmeden önce AK Parti grubu toplantısının ardından yapılacak kapalı bölümde milletvekilleri ile de değerlendirilecek. Bu arada diğer siyasi partilerin de eleştiri ve önerileri alınacak. Bunların ardından nasıl bir tavır alınacağı belirlenecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA