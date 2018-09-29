MHP'den adaylara seçim kitapçığı: Her gün 30 dakika yalnız bir odada hayal kurun

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kitapçık ve belge, Kızılcahamam'da 2019 Mart yerel seçim stratejisini belirlemek için düzenlenen strateji kampında milletvekilleri ve teşkilat yöneticilerine dağıtıldı.

2019 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde adaylara yönelik hazırlanan el kitapçığı, "mutlaka, ilk olarak, seçim iletişim süreci, açık hava salon toplantıları, yüz yüze görüşmeler ve ev ziyaretleri, seçim iletişim merkezi, etkin tanıtım, medya ile ilişkiler ve kendiniz için" bölümlerinden oluşuyor.

ADAYLARA SOSYAL MEDYA UYARISI

Yerel Seçim Kitapçığında, öncelikle adaylara kampanya bütünlüğüne riayet etmeleri, bölgeye ait geçmiş seçim sonuçlarını değerlendirmeleri, toplumun her kesimine yönelik mesaj vermeleri, söylemlerde dezavantajlı kesimlere yönelmeleri, ekiplerine Milliyetçi Hareket Partisi rozeti taktırmaları, sosyal medyayı önemsemeleri, telefonu kendilerinin açmaları, herkesi ve her yeri ziyaret etmeleri, zaman planlamasına uymaları tavsiye ediliyor.

Adayların saha çalışmalarında dikkat etmeleri gereken hususların da bulunduğu kitapçıkta, "Ne çok kötü bir araba ile fakirlik edebiyatı yapılmalı ne de pahalı bir araba ile hava atıyormuş görüntüsü verilmeli. Orta sınıf bir araç ile seyahat yapılmalıdır." ifadesine yer veriliyor.

Adaylara, herkesle tokalaşmaları, ikramları tatmaları, tekdüze ses tonuyla konuşmamaları, ezan okunurken ara vermeleri, konuşmalarda genel başkandan alıntı yapmaları önerilerinin de yer aldığı kitapçıkta, "İktidarı eleştirirken hakaret etmeyin. Yerin ama ölçüyü kaçırmayın." ifadeleri yer alıyor.

Tutulamayacak vaatlerin verilmemesi gerektiğinin de vurgulandığı kitapçıkta, diğer bazı öneriler de şu şekilde sıralanıyor:

'HANIMLARLA TOKALAŞIRKEN ONLARIN EL UZATMALARINI BEKLEYİN'

Gençlere ve çocuklara hediyeler verin.

İtirazları, eleştirileri dinleyin, soruları not edin, seçmenle asla tartışmayın.

Herkesle mutlaka tokalaşın. Tokalaşırken gözlerinin içine bakmayı ve seçmenin elini sıkıca tutmayı ihmal etmeyin. Hanımlarla tokalaşırken onların el uzatmalarını bekleyin. Uzatırlarsa mutlaka kibar bir şekilde tokalaşın.

'TIRAŞSIZ VATANDAŞIN ÖNÜNE ÇIKMAYIN'

Koyu renk takım elbise ve gömlek giymeyin, beyaz ya da açık renk gömlek giyin. Beyaz güvenin ve masumiyetin rengidir. Tıraşsız vatandaşın önüne kesinlikle çıkmayın.

Pazar günleri kravat takmayın, seçmen sizi hep resmi kıyafet ile görmesin.

Seçim süreci boyunca en az 5, 10 toplantıya eşinizle birlikte katılın.

'TEKNOLOJİDEN FAYDALANIN'

Profesyonel insanlarla birlikte çalışın, klasik tanıtım yöntemlerinin etkisinde kalmayın, teknolojiden faydalanın. Farklılığınızı ortaya koyacak mesajlar ve sloganlar hazırlayın.

Gazetelerin bölgesel eklerine önem verin, reklamdan çok haber olmaya çalışın.

Yörede yaşanan sorunları görsel malzeme haline getirin, yerel ve ulusal basınla iyi ilişkiler kurun, bu bizden, bu onlardan ayrımı yapmayın.

Basını, basın mensuplarını ağır eleştirmekten kaçının sitemlerinizi yumuşak bir dilde ifade eden özellikle korkutma vs. söylemlerden kaçının.

'HER GÜN 30 DAKİKA YALNIZ BİR ODADA HAYAL KURUN'

Kitapçıkta, adaylara yönelik ise şu öneriler yer aldı:

"Ne kadar işiniz olursa olsun uykuya ve dinlenmeye zaman ayırın, kendinize dinlenme fırsatları yaratın. Uykusuzluk ve yorgunluk gerilimi ve agresifliği artırır. Gerektiğinde vitamin takviyesi alın. Her gün 30 dakika yalnız bir odada hayal kurun, çalışmalarınıza sonra devam edin. İkramlarda ada, yasemin gibi bitki çaylarını tercih edin. Sigara kullanıyorsanız kapalı alanlarda sigara içmeyin. Seçmene sigara bağımlısı olduğunuzu göstermeyin."

Bu arada kitapçıkta öneriler resimlerle destekli bir şekilde anlatıldı.

Kaynaklar; Sputnik

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