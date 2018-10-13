MHP : Uzman Çavuşlar Lejyoner Değil

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, uzman çavuş ve uzman jandarmaların problemlerini gündeme taşıdı. Sayıları 100 bini bulan uzman çavuşların Türkiye Büyük Millet Meclisi'den (TBMM) bir karar ve irade beklediklerini belirten Yönter, "Uzman çavuşlarımız lejyoner değil, paralı asker değil. Vatanları için canını ve kanını ortaya koyan kahramanlarımızdır. Bu kahramanlarımıza iş güvencesi olsun istiyoruz. Terörle mücadelede moralleri yüksek olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'UZMAN ÇAVUŞLARA KADRO VERİLSİN'

MHP'li İzzet Ulvi Yönter partisi adına düzenlediği basın toplantısında "Uzman çavuşlarımıza kadro verilmesini istiyoruz. Uzman jandarmalarımızın da okullarda geçirdikleri bir yıllık eğitimin fiili hizmete sayılmasını sağlamamız lazım. Ayrıca uzman çavuş ve jandarmalarımıza 3600 ek gösterge bağlanması gerekir. Ordu evinin de açılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ONLAR CAN VERİYOR BİZ KADRO VERMİYORUZ'

"Uzman çavuşlarımız terörle mücadelede kanlarını ve canların veriyor. Ama bizler kadro veremiyoruz. Kan ve canlarını veren kahramanlara kadro verilmez mi? Helikoptere 8 kahraman sığıyor da orduevine mi sığmıyor?" şeklinde konuşan MHP'li Yönter, orduevlerinin kapılarının açılması için yasal bir engelin bulunmadığını, idari bir tasarruf ile sorunun çözülebileceği değerlendirmesini yaptı.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, açıklamalarına şöyle devam etti;



"Uzman çavuşlarımız 45 yaşına kadar çalışıyor. Yaş sınırından dolayı kamu kuruluşlarında göreve başlatılıyor. Uzman çavuşlarımız kamu kurumlarında görev başladıktan sonra yaşı bekliyor. Yaşını dolduran kahramanlarımız memur olarak emekli oluyor. Ayrıca kamu kuruluşlarında görevlendirilen uzman çavuşlar 45 yaşından sonra yeniden göreve başlamış gibi işe başlıyor. Uzman çavuşluktan kaynaklanan bütün haklarını kaybediyor, maaşları düşüyor. Bunlar uzman çavuş kimliği istiyorlar." Uzman jandarmaların da sorunlarının çözülmesine işaret eden Yönter, hem uzman çavuşların hem de uzman jandarmaların 3600 ek gösterge ile çalıştırılması gerektiğini söyledi. Yönter, "Uzman jandarmalarımızın okullarda geçirdikleri bir yıllık eğitimin fiili hizmete sayılmasını sağlamamız lazım. Astsubaylara verilen hakların uzman jandarmalara da verilmesi gerekiyor. Ayrıca uzman çavuş ve jandarmalarımıza 3600 ek gösterge bağlanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

UZMAN ÇAVUŞLARA KADRO VERİLMESİNİN HAZİNEYE KÜLFETİ YOK



Bir basın mensubunun, ekonomide dalgalanmanın yaşandığı bir süreçte taleplerinin karşılanmasının mümkün olup olmayacağı yönündeki soruyu cevaplayan MHP'li Yönter, hazırladıkları teklif ile bu uygulamanın Hazineye 1 liralık bile külfeti olmayacağını ve AK Parti'nin de kendilerine daha önce destek sözü verdiğini hatırlattı.



Yönter'in düzenlediği basın toplantısına, MHP'nin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da katılarak destek verdi.

DEĞERLENDİRME

MHP Lideri Bahçeli'de geçtiğimiz günlerde Uzman Çavuşlara Kadro Verilmelidir açıklaması yapmıştı. Yönter AKP'nin de destek sözünü verdiğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde uzman çavuşlara kadro verilmesi için kaun teklifi meclise sunulacak ve AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edileceği değerlendiriliyor.

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