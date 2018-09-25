mhp nin yeni gazetesi türkgün yayına başladı

MHP'nin Twitter hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Türkgün gazetesiyle poz verdiği fotoğraf paylaşıldı. Bahçeli “TÜRKGÜN kutlu olsun. Yayın hayatında başarılar diliyorum”ifadelerini kullandı.

"İddialı ve farklıyız" diyen Türkgün Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş ilk yazısında, "Dürüst, namuslu, milli ve imanlı bir gazete olacağımıza söz veriyoruz" ifadelerine yer verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yeni gazetesi Türkgün 25 Eylül 2018 tarihinden itibaren bayilerde yerine alarak yayın hayatına 'merhaba' dedi. Gazetenin sloganı ise "Türkçe Düşün" olarak belirlendi.

"Merhaba" başlığıyla yayın hayatına giren Türkgün, sürmanşetinde, "Biz tarafız ve tarafımız bellidir. Türk milletinin yanında duracak, bölünmez bütünlüğün yılmaz ve yorulmaz savunucusu olacak, bayrağın inmemesi,ezanın susmaması için canımızı ortaya koyacak, ihanetin, terörün, bölücülerin karşısına dikileceğiz" ifadelerine yer verdi.

TÜRKGÜN GENEL YAYIN YÖNETMENİ ORHAN KARATAŞ: MİLLİ VE İMANLI OLACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ

İlk sayısını "Af Huzurda" manşetiyle çıkaran Türkgün Gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini Orhan Karataş üstleniyor. Karataş, "Gayret Bizden" başlığıyla yayımladığı ilk yazısında, "TÜRKGÜN ile birlikte Türk basın hayatında şimdi yepyeni bir dönem başlıyor. Genç, dinamik, işinin erbabı, kararlı bir kadro ile yola çıktık. Spordan sanata, siyasetten iş dünyasına, ekonomiden dış politikaya, eğitimden kültüre aradığınız her şeyi bulabileceğiniz, dürüst, namuslu, milli ve imanlı bir gazete olacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkezi İstanbul Kağıthane'de olan Türkgün gazetesinin künyesinde ise şu isimler yer aldı;

"Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varol, Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Müftüoğlu, Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız, Görsel Yönetmen Tolga Polat, Spor Servisi Uğur Tenekecioğlu"

Türkgün Gazetesi'nin resmi internet sitesi de aynı zamanda internet haber sitesi olarak yayn hayatına başladı.

KPSSCAFE.CCOM.TR | ANKARA