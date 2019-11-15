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MHP'nin siyanür teklifi 4 aydır Meclis'te bekliyor

Türkiye son 10 gündür siyanürle ölüm haberleriyle sarsılırken, MHP'nin 4 ay önce öldürücü kimyasal maddelerin satışına sıkı denetim getiren bir kanun teklifi hazırladığı ancak teklifin TBMM’de gündeme bile alınmadığı ortaya çıktı.

MHP'nin siyanür teklifi 4 aydır Meclis'te bekliyor

Türkiye son 10 gündür siyanürle ölüm haberleriyle sarsılırken, MHP'nin 4 ay önce öldürücü kimyasal maddelerin satışına sıkı denetim getiren bir kanun teklifi hazırladığı ancak teklifin TBMM’de gündeme bile alınmadığı ortaya çıktı.

15 Kasım 2019 Cuma 12:44
MHP'nin siyanür teklifi 4 aydır Meclis'te bekliyor

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, MHP Genel Başkan yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu 26 Haziran'da TBMM’ye sunduğu yasa teklifiyle siyanür başta olmak üzere çevre ve insan sağlığına zarar veren her türlü kimyasal maddenin satışının internetten satışının yasaklanmasını istemişti.

Vahapoğlu teklifinin gerekçesinde de, "Kimyasal maddeler sağlığımızı tehdit etmektedir. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden maddeler piyasada ve internet ortamından rahatça satın alınabiliyor" demişti.

Teklifin yasalaşması halinde zehirli kimyasalların elektronik ortamda satışları engellenecek. Satış şartlarına da denetim getirilecek. Paketlerine de uyarıcı bilgi ve işaretler konulacak.

CHP'den intiharlar araştırılsın önergesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise İstanbul ve Antalya’da yaşanan ve 8 vatandaşın siyanürle yaşamını yitirdiği olayların ardından Meclis araştırma önergesi verdi.

Ölümlerin ana nedeninin geçim sıkıntısı ve işsizlik olduğunu savunan Ağbaba, 11 Kasım’da verdiği önergede, konunun sosyal bir sorun haline dönüştüğüne dikkat çekerek araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Ağbaba önergesinde "Ekonomide yaşanan durgunluğun en bariz sonucu olan geçim sıkıntısı, Türkiye toplumunda önü alınamayan derin bir travmaya sebep olmuştur. İntiharlar, yoksulluk, geçim sıkıntısı, işsizlik, borç ve çalışma koşullarından kaynaklanmaktadır" dedi.

4 bin 418 kişi

TÜİK’in yayımladığı verilere göre AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılıyla 2018 yılı arasında 4 bin 481 kişinin yaşamına son verdiğine dikkat çeken Ağbaba, iktidarın ekonomide yaşanan durgunluğu ve kriz koşullarını görmezden geldiğini ve vatandaşların çaresizlik içerisinde yaşamlarına son verdiğini savundu.

Ağbaba 'Toplu intihar vakalarının araştırılması ve bu olayların geçim sıkıntısı ve diğer ekonomik sorunlar ile olan ilişkisinin ortaya çıkarılması gerektiğini' de belirtti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.11.2019 12:55
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