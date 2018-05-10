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MHP'nin Seçim Sloganı Belli Oldu-işte O Sloganlar

Son dakika haberi: Milliyetçi Hareket Partisinin seçim sloganı belli oldu.

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MHP'nin Seçim Sloganı Belli Oldu-işte O Sloganlar

Son dakika haberi: Milliyetçi Hareket Partisinin seçim sloganı belli oldu.

10 Mayıs 2018 Perşembe 14:50
MHP'nin Seçim Sloganı Belli Oldu-işte O Sloganlar

Son dakika açıklaması: MHP'nin seçim sloganı belli oldu.

MHP'de seçim hazırlıkları kapsamında, Genel Başkan Devlet Bahçeli ve parti yöneticilerinin çalışması devam ederken seçim sürecinde kullanılacak müzik ve şarkıların ardından sloganlar da belirlendi.

Seçim sürecinde kullanılacak slogan şu şekilde açıklandı: "Cumhur İttifakı Millet Aklı". Bu süreçte "Cumhur İttifakı Millet Aklı Geleceğin Teminatı", "Cumhur İttifakı Millet Aklı Milli Bekanın Teminatı", "Cumhur İttifakı Millet Aklı Mutlu Kadın Huzurlu Türkiye'nin Teminatı" ve "Cumhur İttifakı Millet Aklı Bin Yıllık Kardeşliğin Teminatı" gibi sloganlar seçim sürecinde kullanılacak.

Öte yandan sloganlar billboard ve afişlerde de yer alacak.

Bu arada partinin seçim otobüsleri de Genel Başkan Bahçeli'nin fotoğrafı ve "Cumhur İttifakı Millet Aklı" sloganıyla giydirilerek donatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

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