mhp nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi, 2019 yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü yeniden Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstermeye karar verdi.

MHP Genel Merkezi'ndeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hüseyin Sözlü, bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Bahçeli'nin Sözlü'ye, "Siz halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız, aynı zamanda büyükşehir belediyesi başkan adayımızsınız, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Daha önce Ceyhan Belediye Başkanlığı da yapan Hüseyin Sözlü, 30 Mart 2014'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Hüseyin Sözlü Adana'da Devlet Bahçeli ismini verdiği iki yakayı birbirine bağlayan devasa bir köprünün temellerini geçtimiz senelerde atmıştı.

Kaynaklar ; Anadolu Ajansı

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