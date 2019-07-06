MHP'nin Alparslan Türkeş Teklifi AK Parti Tarafından Reddedildi!

Bursa İnegöl'de geçmiş dönemde görev yapan eski MHP’li Cerrah Beldesi Belediye Başkanı İsmail Karaman'ın bir caddeye Alparslan Türkeş ismini koyduğu belirtilmişti.

Ancak MHP grubu tarafından Bursa'nın İnegöl İlçesinde Belediye Meclisine sunulan Alparslan Türkeş isminin daha işlek cadde veya bulvara verilmesi hakkında teklif AK Parti üyeleri tarafından verilen oylarla reddedildi.

AK Parti'li isimler gerekçeyi ise; "adres karmaşıklığı" olarak belirtti.

Karar sonrasında açıklama yapan MHP Grup Sözcüsü Ahmet Genç, ise;

"Örnekler var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Alparslan Türkeş ismini çeşitli yerlere verdi. Türkiye’de de birçok belediye örneği var.

Buna rağmen İnegöl'de bu konunun görmezden gelinmesi bizleri derinden üzdü. Gerekçeleri ben usul ve yasaya uygun bulmuyorum.

Biz Alparslan Türkeş isminin daha fazla kitleye ulaşacak bir yerde yaşatılmasını talep ediyoruz." dedi.

İYİ Parti Grup Sözcüsü İsmail Karaman da ise açıklamasında;

"İnegöl’de bir bulvara ya da bir kültür merkezine Alparslan Türkeş İsminin verilmesini istiyorum" dedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Ahmet Kara açıklamasında;

"İsme karşı değiliz. Değişikllik, resmi adreslerle alakalı gerçekleşen bütün bilgilerin değişmesine neden olacak" dedi.