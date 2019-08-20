MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İçişleri Bakanı Soylu İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Talep!

Günboyu gazetesi yazarı Balamir Göktuğ son yazısında Cumhur ittifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için ayrıcalıklı bir görev istediğini öne sürdü.

Göktuğ yazısında "esas bomba haber" olarak tanımladığı kulis bilgisini "Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’dan talebi ile ilgili. Kaynaklarım, Bahçeli’nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için Erdoğan’dan “güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı”nı istediğini ileri sürdü" diyerek aktardı.

Göktuğ ayrıca İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Binali Yıldırım’ın birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı ve kabineden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceğinin de Ankar akulislerinde konuşulduğunu belirtti.

Çok sıcak bir son dakika haberi ile haftaya başlayalım...

Haberin konusu," Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi revizyon çalışmaları"...

"Sonuna gelindi" deniliyordu. Bence bu işin sonu falan değil. 31 Mart seçimlerinde aldığı ağır yenilgi yüzünden Cumhur İttifakı yeni bir oyun kuruyor. Güya, "sistemin aksayan yönlerinin tespit edilip, onarılacağı" gerekçesiyle imaj çalışması yapılıyordu. Lafın kısası, kamuoyu kandırılmaya çalışılıyordu. Siyasi kulislerde konuşulan son senaryoya göre , AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bu hafta Ankara'ya dönmesi ve yapacağı toplantılarla siyaset epey ısınacak. Nasıl mı?.. Şöyle;

Güvenilir kaynaklardan ulaştığım bilgiye göre. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme trafiği devam ediyor. Son senaryoya göre, Cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarının sayısının 4'e çıkarılması düşünülüyor. İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Binali Yıldırım'ın birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı ve kabineden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceği konuşuluyor. Yani adı konulmamış bir Başbakanlık görevi. Veya Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığı görevini bırakacağı yerine Binali Yıldırım'ı getirebileceği de alternatifler arasında. Eğer Binali Yıldırım AKP Genel Başkanlığı koltuğuna oturursa Erdoğan'ın kabineye fiili olarak başkanlık etmesi devam edecek. Senaryodaki esas bomba haber, Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'dan talebi ile ilgili. Kaynaklarım, Bahçeli'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için Erdoğan'dan "güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı"nı istediğini ileri sürdü. Bu ne manaya geliyor?.. Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olurken İçişleri Bakanlığı'ndan sorumlu olacak. Erdoğan'ın Bahçeli'nin bu talebini kabul ettiği iddia ediliyor. Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Yardımcıları olur ve sayı 4'e yükseltilirse diğer 2 isim kimler olacak?.. Bu konuda bir bilgiye ulaşamadım. Ancak,saray kulislerinde bu 2 isimin Devlet Bahçeli referanslı olabileceği konuşuluyor. Bu arada halihazırdaki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ne olacak sorusuna da, saray kaynakları "görevden alınıp başka bir göreve getirilebilir" diye cevap veriyor. Uzun süredir geri plana çekilen Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın da başka bir aslana kaydırılacağı söylentiler arasında...

Hazır, sözü Bahçeli'nin Erdoğan'dan taleplerinden açmışken, bugünlerde MHP Genel Merkez kaynaklarından siyasi kulislere ısrarla pompalanan bir iddiayı da gündeme taşıyalım. Efendim denilen o ki," Devlet Bahçeli 2020 Ocak ayında MHP Genel Başkanlığı görevini bırakacak"mış.. Bu senaryoyu ve benzerlerini Ankara'da yıllardır dinlerim ve güler geçerim!.. Erdoğan'ın Bahçeli'yi özel villasında ziyaretinin ardından İYİ Partiye yönelik hamleleri hatırlayınca, bu iddiayı da , İYİ Parti içinde hala MHP Genel Başkanlığına hevesli olduğu bilinen isimlere olta atma,tava getirme oyunu olarak değerlendiriyorum.

Tam satırlarıma nokta koymak üzereyken, televizyonlara bir son dakika haberi düştü. Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine yönelik operasyonları bahane ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya " desteğimiz tamdır" dedi. Bakalım ileriki günler ne gösterecek?..

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Kaynak: BAHÇELİ, SOYLU İÇİN NE İSTEDİ?... - Balamir GÖKTUĞ