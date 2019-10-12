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MHP Lideri Bahçeli'nin Sağlık Durumu İle İlgili Flaş Gelişme!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bir süredir istirahat eden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin pazartesi günü parti genel merkezine geleceğini ve mesaisine başlayacağını duyurdu.

MHP Lideri Bahçeli'nin Sağlık Durumu İle İlgili Flaş Gelişme!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bir süredir istirahat eden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin pazartesi günü parti genel merkezine geleceğini ve mesaisine başlayacağını duyurdu.

12 Ekim 2019 Cumartesi 12:29
MHP Lideri Bahçeli'nin Sağlık Durumu İle İlgili Flaş Gelişme!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bir süredir istirahat eden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin pazartesi günü parti genel merkezine geleceğini ve mesaisine başlayacağını duyurdu.

Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır.” dedi.

Son Güncelleme: 13.10.2019 07:31
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