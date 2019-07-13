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MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Amerika'daki başkanlık sistemini tartışabiliriz" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Amerika'daki başkanlık sistemini tartışabiliriz" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:05
MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Söğüt Belediyesi'nde konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:

SAMİMİ VE İYİ NİYETLİ DEĞİL

"Cesaretimizi rahmetle yâd ettiğimiz ecdadımızdan alıyoruz. Aklımda hep Türkiye vardır. Hepinize teşekkür ediyorum, size güveniyorum. Yerimizde saymayacağız. Bir günümüz diğeri ile eşit olmayacak. Hedeflerimizin gerisine düşmeyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için çalışacağız. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verilen değeri göstermiştir. Türk milleti demokrasi dersi vermiştir. Toplam 233 belediye başkanlığının yönetimi partimize geçmiştir. Cumhur İttifakı ülke genelinde müstesna bir başarıya ulaşmıştır. Yeni bir hükümet sistemi ile ilgili doğan ihtiyaç değerli mutabakat ile sonlanmıştır. Ülkemiz Cumhuriyet dönemindeki üçüncü evresine geçmiştir. Bu yeni sistemde belirsizlikte yer yoktur. Eski sisteme dönülmesini isteyenler samimi, iyi niyetli değildir. 

"BU SİSTEM TÜRKİYE'NİN ÜMİDİDİR"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu toprakların kazanımına uygun ve uyumludur. CHP'nin taşeron siyaseti alenileşmiştir. Kabahat ve kusurlarını yeni sisteme yükleyenler kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizdir. Cumhur var cumhuriyet yok diyenlerin şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir. Güçlü Türkiye, güçlü Meclis, güçlü yargı somutlanmıştır. Yıpratma taktikleri beyhudedir. Türkiye 16 Nisan 2017^de büyük bir yönetim reformu gerçekleştirmiştir. İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları bir kez daha püskürtülecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin ümididir. El birliği yaparsak Türkiye'nin önünde hiçbir hain duramaz."

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