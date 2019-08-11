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MHP'li vekil ile Olçok arasında 'idam polemiği'

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya hesabından; AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP’nin Fethullah Gülen’in iadesi için ABD’ye yaptıkları çağrının bulunduğu bir gönderiyi MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ekleyerek paylaştı.

MHP'li vekil ile Olçok arasında 'idam polemiği'

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya hesabından; AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP’nin Fethullah Gülen’in iadesi için ABD’ye yaptıkları çağrının bulunduğu bir gönderiyi MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ekleyerek paylaştı.

11 Ağustos 2019 Pazar 21:18
MHP'li vekil ile Olçok arasında 'idam polemiği'

Olçok, geçmiş yıllarda Abdullah Öcalan hakkında verilen idam kararının, dönemin hükümeti tarafından Avrupa Birliği yasaları kapsamında iptal edildiği ve iptal kararını alan hükümetin Başbakanı’nın Bülent Ecevit, başbakan yardımcılarının ise Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz olduğunu anımsattı.

Nihal Olçok’un Bahçeli’yi ekleyerek yaptığı anımsatma üzerine, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Olçok’a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Büyükataman, “Sayın Devlet Bahçeli’ye sürekli suretle ve gerçek dışı söylemlerle saldırmak, kendisine bir şey kazandırmayacağı gibi şehit evladının ve eşinin aziz ruhlarını yaralayacaktır” dedi.

​Olçok da Büyükataman’ın bu mesajları sonrasında, “Tek derdim hakkaniyet” diyerek, Ecevit, Bahçeli ve Yılmaz’ın yer aldığı ‘Öcalan’ın idamının askıya alınması’ konusunun işlendiği bir video paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
mhp li vekil olçok idam polemiği
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