MHP'li Vekil'den Şok İtiraf: Hepsi Yalandı, Haber Olsun Diye Yaptık

MHP'nin ilginç çıkışlarıyla ve skandallarıyla tanınan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda CHP'li Özgür Özel'e cevap verirken inanılmaz bir itirafta da bulundu.

ABD ile Türkiye arasında Rahip Brunson'ın tutuklanmasıyla başlayan ABD'yi protesto eylemlerine Cemal Enginyurt'ta katılmış hatta Iphone marka telefonu kırarak haberlere konu olmuştu.

Rahip Brunson serbest bırakıldıktan sonra ‘’Brunson yüzünden, Amerikayı protesto edeceğiz diye İPhonu kırdık. Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerikaya'la aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim, Ajan Brunson’un serbest kalmasına mı kızayım. Kaldık ya la ortada. Iphonumu verin, çok bozuğum ona göre’’ ifadelerini içeren sözleri sosyal medyadan paylaşmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in ‘Önce, ABD'yi protesto etmek için İPhone'u kırıp sonra 'Brunson gidince ortada kaldık, gitti bizim Iphone' diyen biz değiliz.’ şeklindeki sözlerine oturduğu yerden yanıt veren Enginyurt, ‘’Iphone'u kırmadım. İl başkanım yanımda, basın bunu haber yapsın diyerek, demo bir telefonu kırmıştır, maksat bunun haber olmasıydı. Niyetimiz, maksadımız belliydi.’’ açıklamasında bulundu.

CHP'li vekilde cevap verirken büyük bir itirafta bulunan CHP'li Vekil daha önce Cumhurbaşkanı Adayı olmak isteyen Servet Somuncuoğlu'na da saldırarak gündeme gelmişti.

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