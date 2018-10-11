Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

MHP'li Vekil'den Gazeteci'nin Sorusuna Lan'lı yanıt!

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bir gazetecinin yönelttiği İş Bankası hisseleriyle ilgili soruya 'İş Bankası'nda hissen mi var lan' diye cevap verdi. Gazetecinin vekile yanıt dikkat çekti.

banner396

MHP'li Vekil'den Gazeteci'nin Sorusuna Lan'lı yanıt!

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bir gazetecinin yönelttiği İş Bankası hisseleriyle ilgili soruya 'İş Bankası'nda hissen mi var lan' diye cevap verdi. Gazetecinin vekile yanıt dikkat çekti.

11 Ekim 2018 Perşembe 17:05
MHP'li Vekil'den Gazeteci'nin Sorusuna Lan'lı yanıt!

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, bazı MHP milletvekilleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıdan sonra İzzet Ulvi Yönter basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bu sırada ulusal bir televizyon kanalının muhabiri, İş Bankası hisselerine ilişkin bir soru yöneltti. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyut, gazeteciye, “İş Bankası’nda hissen mi var lan” dedi. Bu cevabın ardından milletvekillerinin gülüşmesi üzerine muhabir, mesleği gereği sadece soru yönelttiğini belirtip, “Lan demenizi yadırgadım” dedi.

Bunun üzerine Cemal Enginyurt, muhabirden özür dileyerek “İş Bankası’nda hissen mi var?” diye karşılık verdi.

İşte o anlar;

Kaynaklar; DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.10.2018 17:14
Anahtar Kelimeler:
mhp li vekil den gazeteci nin sorusuna lan yanıt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
Bakanlıklara Yeni Logolar Tasarlanıyor
Bakanlıklara Yeni Logolar Tasarlanıyor
Bakanlık'tan Valilere Flaş Talimat!
Bakanlık'tan Valilere Flaş Talimat!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim