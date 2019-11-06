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MHP'li Sefer Aycan: LGS, YKS Çocukların ve Ailelerin Kabusu Olmaya Devam Ediyor!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak YKS ve LGS'nin kabus olmaya devam ettiğini ileri sürdü.

MHP'li Sefer Aycan: LGS, YKS Çocukların ve Ailelerin Kabusu Olmaya Devam Ediyor!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak YKS ve LGS'nin kabus olmaya devam ettiğini ileri sürdü.

06 Kasım 2019 Çarşamba 20:03
MHP'li Sefer Aycan: LGS, YKS Çocukların ve Ailelerin Kabusu Olmaya Devam Ediyor!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak YKS ve LGS'nin kabus olmaya devam ettiğini ileri sürdü.

MHP'li Aycan'ın meclis konuşması şöyle;

"Sayın Başkan, lise ve üniversiteye giriş sınavları çocukların ve ailelerin kâbusu olmaya devam etmektedir. Ortaokul ve liselerin ders kitapları, bilindiği gibi Bakanlık tarafından verilmektedir. Sorular, verilen kitapların müfredatına uygundur fakat soru formatları çok farklıdır. Dershaneler kapandı ama sorun çözülmedi ve daha pahalı çözümler üredi. Çocuklar mecburen farklı kitaplara, özel kurslara ve özel derslere yöneldiler. Böylece sınav harcamaları artmış durumdadır, ortalama yıllık maliyet 15 bin Türk lirası olmuştur. Bu tam bir fırsat eşitsizliğidir. Aileler için sınavlar yıkım olmaktadır. Sorun çözülmemiştir. Kazanan, yayınevleri, özel kurslar, özel ders veren öğretmenler olmuş, dönen para daha da artmıştır. Köklü çözümler bekliyoruz. Sınav kâbusuna son vermek, meslek liselerine önem vermek ve teşvik etmek gibi köklü çözümler bekliyoruz."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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mhp li sefer aycan lgs yks çocukların ailelerin kabusu olmaya devam ediyor
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