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MHP'li Olcay Kılavuz Korucuların Sorunlarını Meclise Taşıdı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet MEclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak 1000'den fazla şehit veren korucuların sorunlarını dile getirdi. İşte detaylar...

MHP'li Olcay Kılavuz Korucuların Sorunlarını Meclise Taşıdı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet MEclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak 1000'den fazla şehit veren korucuların sorunlarını dile getirdi. İşte detaylar...

31 Ekim 2019 Perşembe 22:45
MHP'li Olcay Kılavuz Korucuların Sorunlarını Meclise Taşıdı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet MEclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak 1000'den fazla şehit veren korucuların sorunlarını dile getirdi. İşte detaylar...

MHP'li Kılavuz'un konuşması şöyle;

"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; terörle mücadele güvenlik güçlerimizin en büyük yardımcılarından biri de korucularımızdır. Güvenlik korucuları yıllardır zorlu şartlar altında yiğitçe hizmet etmekte, hem bulundukları bölgenin asayişinin sağlanmasında hem de teröristlerle mücadelede çok mühim bir vazife icra etmektedir. Korucularımızın özlük haklarıyla ilgili geçtiğimiz sene bazı olumlu düzenlemeler yapılsa da korucularımız bundan çok daha fazlasını hak etmektedir. Yurt içinde ve dışında katıldıkları operasyonlarda kahramanca mücadele veren güvenlik korucularımızın şu an asgari ücret tutarında olan maaşlarının iyileştirilmesi, hem üstlendikleri zorlu görevlerin bir karşılığı olarak isabetli ve hakkaniyetli olacak hem de terörle mücadelede ciddi bir moral ve motivasyon yaratacaktır. Terörle mücadelede 1.000'den fazla şehit ve gazi veren, çok zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren korucularımızın maddi durum ve statülerinin iyileştirilmesi, yeniden düzenlenmesi bir ihtiyaçtır. Korucularımızın her daim yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Saygılar sunuyorum."

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