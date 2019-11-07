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MHP'li Olcay Kılavuz KHK'lı Askeri Okul Öğrencilerini Meclise Taşıdı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de gündem dışı söz alarak Kapatılan askeri okullardan KHK ile ihraç edilen askeri okul öğrencilerinin sorunlarını dile getirdi. Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın tahliye edilmesini eleştiren Kılavuz askeri okul öğrencilerin durumlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

MHP'li Olcay Kılavuz KHK'lı Askeri Okul Öğrencilerini Meclise Taşıdı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de gündem dışı söz alarak Kapatılan askeri okullardan KHK ile ihraç edilen askeri okul öğrencilerinin sorunlarını dile getirdi. Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın tahliye edilmesini eleştiren Kılavuz askeri okul öğrencilerin durumlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

07 Kasım 2019 Perşembe 15:50
MHP'li Olcay Kılavuz KHK'lı Askeri Okul Öğrencilerini Meclise Taşıdı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de gündem dışı söz alarak Kapatılan askeri okullardan KHK ile ihraç edilen askeri okul öğrencilerinin sorunlarını dile getirdi. Nazlı Ilıcak ile  Ahmet Altan'ın tahliye edilmesini eleştiren Kılavuz askeri okul öğrencilerin durumlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

MHP'li Olcay Kılavuz şunları söyledi;

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yarın idrak edeceğimiz Mevlit Kandili'nin Türk İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 669 sayılı KHK'yle askerî okullarındançıkarılan, masumiyetleri anlaşıldığı hâlde haklarına kavuşamayan askerî öğrencilerin ve ailelerin feryatları ortadayken Ergenekon, Balyoz gibi davalarda birçok değerli ismi hedef gösteren, toprağın bile kabul etmeyeceği Nazlı Ilıcak, Mehmet ve Ahmet Altan gibi hain FETÖ'cülerin dışarıda olması millî vicdanları sızlatmaktadır, şehitlerimizin, gazilerimizin ve milletimizin ahı alınmaktadır. Darbeye iştirak eden herkesin mahkemeler önünde hesap vermesi en büyük beklentimizdir. Ancak suçlu ile suçsuzun birbirinden ayrılması da hukukun temelidir. Askerî okulların kapatılması sonucu mağduriyet yaşayan KHK'li askerî öğrencilerin durumları yeniden gözden geçirilmelidir.

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