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MHP'li Olcay Kılavuz'dan KYK Kredi Borcu Faizlerinin Kaldırılması Çağrısı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak KYK Kredi Borcu Faizlerinin kaldırılması çağrısında bulundu.

MHP'li Olcay Kılavuz'dan KYK Kredi Borcu Faizlerinin Kaldırılması Çağrısı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak KYK Kredi Borcu Faizlerinin kaldırılması çağrısında bulundu.

12 Kasım 2019 Salı 22:37
MHP'li Olcay Kılavuz'dan KYK Kredi Borcu Faizlerinin Kaldırılması Çağrısı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak KYK Kredi Borcu Faizlerinin kaldırılması çağrısında bulundu.

MHP'li Kılavuz'un konuşması şöyle;

Bilindiği üzere, milyonlarca öğrencimiz Kredi ve Yurtlar Kurumunun kredi imkânlarından faydalanmaktadır. Buna göre, öğrencilerin, borçlarını, kredi alımları sonlandığı tarihten iki yıl sonrasında ödemeye başlamaları gerekiyor. İki yıl sonra ödenemeyen borçlara aylık yüzde 1,40 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Bu yüzden, geciken borç alınan kredinin 3 katına kadar çıkabiliyor. Bu mevzuyla ilgili mağduriyet yaşayan milyonlarca öğrencimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimize uygulanan bu gecikme zammının kaldırılması ve gençlerimize, bir iş buluncaya kadar borçlarını erteleme fırsatının verilmesi sosyal devlet ilkemizin bir gereğidir. Gençlerimizi henüz iş bulmadan faiz ve icra işleriyle ilgili uğraştırmak, karşılaştıkları diğer zorlukların yanına bir de gecikme faiziyle katlanan bu borçları eklemek doğru değildir.

Son Güncelleme: 12.11.2019 22:56
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mhp li olcay kılavuz dan kyk kredi borcu faizlerinin kaldırılması çağrısı
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