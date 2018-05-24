MHP'li isimden Flaş Açıklama: Seçimlerin Erkene Alınma Nedeni...

MHP'li isim seçimlerin erkene alınmasının asıl nedenini açıkladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay yaptığı son dakika açıklamasında, Türkiye'de 24 Haziran 2018 günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin erkene alınmasının sebebininin "ekonomik darbe girişimi" olduğunu söyledi.

Manisa'ya bağlı Turgutlu ilçesinde, belediye başkanlığını ve esnafları ziyaret ederek seçim çalışmalarını yürüten MHP'li Akçay, vatandaşlardan seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vermelerini istedi.

Dünya'da meydana gelen ekonomik dalgalanmanın, seçim arifesinde acaba Türkiye'de de tetikleyebilir miyiz diyerek hamleler yapıldığı belirterek sözlerini sürdüren Akçay, 1994 ve 2001 yıllarında da bu hamlelerin yapıldığı vurguladı.

Erkan Akçay, seçimlerin erkene alınmasındaki sebeplerden birsinin de son günler yaşanan ekonomik darbe girişiminin olduğuna işaret ederek, şunları ifade etti:

"Bu ufukta görünüyordu. Bu oyun göründüğü için, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de seçimlerin erkene alınmasının ülkemiz açısından faydalı olacağını ifade etti. Son 2-3 gündür yaşananlarda zaten bunu daha net gösteriyor ve haklılığını ortaya koyuyor."

Ekonomi yönetiminin, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'yle daha iyi bir hala geleceğini belirten Akçay "Çok başlılıktan kurtulan yürütme erki, daha iyi bir ekonomi yönetimini ortaya koyacaktır." dedi.

MHP İlçe Başkanı Orhan Sayar, Belediye Başkanı Turgay Şirin ve partililerin de eşlik ettiği Erkan Akçay'a yoğun ilgi gösterildi.

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