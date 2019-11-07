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MHP'li Baki Şimşek Af Yasasını ve 3600 Ek Göstergeyi Meclise Taşıdı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Baki Şimşek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak af ysasını ve 3600 ek göstergeyi gündeme taşıdı. İşte detaylar...

MHP'li Baki Şimşek Af Yasasını ve 3600 Ek Göstergeyi Meclise Taşıdı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Baki Şimşek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak af ysasını ve 3600 ek göstergeyi gündeme taşıdı. İşte detaylar...

07 Kasım 2019 Perşembe 16:00
MHP'li Baki Şimşek Af Yasasını ve 3600 Ek Göstergeyi Meclise Taşıdı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Baki Şimşek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak af ysasını ve 3600 ek göstergeyi gündeme taşıdı. İşte detaylar...

MHP'li Baki Şimşek'in konuşması şöyle;

Meclisin gündemi ne olursa olsun çarşıda, pazarda, köyde, kentte vatandaşın gündemi aynıdır. Yüz binlerce vatandaş cezaevlerinde tahliye beklemektedir, şartlı ceza indiriminin acilen Meclis gündemine alınmasını beklemektedir. Öğretmen, polis, imam ve sağlık çalışanları 3600 ek gösterge beklemektedir; yalnız, bütün devlet memurlarının da bu kapsama alınmasını beklemektedir; sadece öğretmen, polis ve sağlık çalışanlarıyla sınırlı kalmamasını beklemektedir. Emeklilikte yaşa takılan, primini doldurup emekli olamayan vatandaşlarımızın acilen en azından sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmalıdır. Çok sayıda kanser hastası, diyabet hastası vatandaş primini doldurmasına rağmen emekli olamadığı için sağlık hizmetlerinden de faydalanamamakta ve tedavisini yaptıramamaktadır. Bu vatandaşlarımız için acilen bir orta yol bulunmalı, bu sorun kökten çözülmelidir.

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