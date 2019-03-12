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MHP'li Atlı: Rabbimin izniyle bunların anasını belleyeceğiz

Adana'da MHP tarafından Kozan Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Atlı, “Bu ülkenin düşmanlarının analarını belleyeceğiz” dedi.

MHP'li Atlı: Rabbimin izniyle bunların anasını belleyeceğiz

Adana'da MHP tarafından Kozan Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Atlı, “Bu ülkenin düşmanlarının analarını belleyeceğiz” dedi.

12 Mart 2019 Salı 07:36
MHP'li Atlı: Rabbimin izniyle bunların anasını belleyeceğiz

Adana'da MHP tarafından Kozan Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Atlı, vatandaşlara yönelik hitabında tepki çeken sözler sarf etti.

Oda TV'nin haberine göre, seçim konuşması için sahneye gelen Atlı, şunları kaydetti:

"İki parti tek parti oldu. Tek partinin adına da Cumhur İttifakı dedik arkadaşlar. Rabbimin izniyle, bu Cumhur İttifakı'yla pazara kadar değil mezara kadar gideceğiz inşallah. Bu düşmanları da bu memlekette yok edene kadar, kanımızın son damlasına kadar mücadele verip Rabbimin izniyle bunların içte ve dışta, yurtta da anasını belleyeceğiz arkadaşlar."

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