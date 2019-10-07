MHP İstanbul İl Başkanı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne: F*ck you, go home

Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, Ergun Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yazdığı "Türkiye halkları Bahçeli'siz siyaset dönemine hazır olmalı" Tweet'i beğenilmiş ve bu beğeni iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.

Söz konusu beğeni çok sayıda tepki alırken, ABD Büyükelçiliği de özür mesajı yayınlamıştı.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür de, ABD Büyükelçiliği'nin söz konusu Twitter paylaşımına yanıt verdi.

Gür, "F*ck u, go home" ifadelerini kullandı.