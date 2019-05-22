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MHP İşçi Ziyaretlerine Başlayacak!

23 Haziran’da yapılacak seçim için İstanbul’da çalışmalara başlayan MHP, bayramdan sonra işçi ziyaretleri yapacak.

MHP İşçi Ziyaretlerine Başlayacak!

23 Haziran’da yapılacak seçim için İstanbul’da çalışmalara başlayan MHP, bayramdan sonra işçi ziyaretleri yapacak.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 08:40
MHP İşçi Ziyaretlerine Başlayacak!

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevlendirilen Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu ile 15 il başkanı İstanbul’da seçim çalışmalarına devam ediyor.

Bahçeli, yarın İstanbul’da 100 binden fazla hemşehrisi olan 16 il başkanını, 30 Mayıs’ta da 50 il başkanını Genel Merkez’de toplayacak. İl başkanları daha sonra İstanbul’a giderek seçim çalışmalarına katılacak.

MHP lideri Bahçeli’nin genel koordinatör olarak görevlendirdiği Semih Yalçın, İstanbul’da adeta sıkıyönetim ilan etti. Bahçeli’nin talimatıyla Yalçın tarafından görevlendirilen isimler 23 Haziran’a kadar İstanbul’da olacak. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programları devam edecek.

MHP, mahallelerde özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların kapılarını çalarak iftar yapıyor. MHP teşkilatı bayram sonrası çalışmalarına hız verecek. Tam saha pres stratejisine uygun olarak ev ev sokak sokak dolaşılacak. MHP’li isimler sanayi sitelerine, fabrikalara giderek işçileri ziyaret edecek. İstanbul’da çalınmadık kapı bırakılmayacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.05.2019 12:42
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mhp işçi ziyaretlerine başlayacak
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